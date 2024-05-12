

القاهرة - محمد سامي



يحل الزمالك اليوم في العاشرة مساء بتوقيت الكويت ضيفا على فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بصافرة الكيني بيتر كاماكو.



وسبق أن التقى الفريقان في نهائي نسخة 2019 التي حسمها «المارد الأبيض» بركلات الترجيح، فيما حاز الفريق المغربي اللقب في نسختين سابقتين في العامين 2020 أمام بيراميدز و2022 ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.



ويعاني الزمالك عدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، وهم: محمود شيكابالا، مصطفى شلبي، مصطفى الزناري، محمد عبدالشافي ومحمود الونش، كما يغيب الثلاثي عبدالله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لسابق مشاركتهم الأفريقية مع أندية بيراميدز وفيوتشر.



وقد عقد مدرب الزمالك البرتغالي غوزيه غوميز جلسة مع لاعبيه أثناء التدريب الختامي لتحفيزهم وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالتمركز داخل المستطيل الأخضر.



وفي الشأن المحلي، تغلب فاركو على مضيفه الجونة 2-1 ضمن الجولة 22 رافعا رصيده إلى 16 نقطة، وله مؤجلتان ضد الأهلي الزمالك، بينما توقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز العاشر.



وفي لقاء آخر تعادل مودرن فيوتشر مع ضيفه البنك الأهلي 1-1 بالجولة ذاتها ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة وله مؤجلتان، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 19 نقطة في المركز 14.



وفي لقاء ثالث حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على ضيفه طلائع الجيش 2-1 ليتقدم للمركز السادس بـ 31 نقطة، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28 في المركز التاسع، وله مؤجلتان ضد الأهلي والزمالك.



من ناحية أخرى، حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال بالفوز على الزمالك في ثالث مباريات سلسلة نصف النهائي تواليا بنتيجة 83-80، وينتظر الأهلي الفائز من سلسلة الاتحاد السكندري ضد سبورتنغ. إلى ذلك، نجحت المصرية ميار شريف لاعبة التنس الأرضي، والمصنفة 80 عالميا، في إقصاء المصنفة 12 عالميا الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 2-1 من بطولة روما للتنس الماسترز، لتضرب موعدا في الدور الثالث من البطولة اليوم الأحد مع الروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا و24 حاليا.