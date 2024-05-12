

أهدر العين الإماراتي تقدما مبكرا وعاد خاسرا من أرض يوكوهاما مارينوس الياباني في الدقائق الأخيرة 1-2، في ذهاب نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا في كرة القدم بصيغته الحالية.



أمام 55 ألف متفرج، افتتح لاعب الوسط الشاب محمد عباس التسجيل للعين (12)، قبل أن يرد المضيف في نهاية الشوط الثاني عن طريق أساهي أويناكا (72)، وكوتا واتانابي (84).



وتقام مباراة الإياب السبت المقبل على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، علما ان بطل المسابقة يحجز المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، ليلحق بالهلال السعودي، وأوراوا ردي دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



ويأمل العين بقيادة المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو ان ينهي مشاركته في آخر نسخة تقام من بطولة دوري أبطال آسيا بصيغتها الحالية بالتتويج، على غرار ما فعل عندما دشن مشواره فيها. أحرز في 2003 لقب أول نسخة من دوري أبطال آسيا على حساب تيرو ساسانا التايلندي بعدما فاز ذهابا في العين 2-0 وخسر إيابا 1-0.