أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ أهمية المشاركة في الاجتماع الـ 37 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به ناصر الشيخ لـ «كونا» بمناسبة مشاركته ممثلا لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي في الاجتماع الذي تطرق إلى العمل على تطوير العمل الشبابي الخليجي والخطط المستقبلية لهذا الشأن.



وأشار ناصر الشيخ إلى أن الاجتماع شهد توافقا على عدد من الموضوعات، أبرزها الخطة الاستراتيجية للجنة للفترة من 2025 إلى 2030 إضافة إلى التوافق على تشكيل اللجان الخاصة بالشباب لدول المجلس.



وأوضح أن الخطة استرشادية لدول المجلس لربط خططها الخاصة بها مع الخطة الاستراتيجية الخليجية للمساهمة في تحقيق أهداف المجلس فيما يخص الشباب.



وأضاف انه تم التوافق في الاجتماع أيضا على إطلاق مؤشر لتنمية الشباب الخليجي لقياس تطور تنمية الشباب إضافة إلى مناقشة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم للجنة ستستضيفه الكويت.



وشارك ناصر الشيخ أيضا في حفل لتكريم عدد من القيادات التنفيذية بدول المجلس التي كان لها العديد من الإسهامات المتميزة في مجال دعم الشباب في المجلس ومنحها وسام الامتياز لمجلس التعاون من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تكريم عدد من شباب المبدعين والمميزين في دول المجلس ومنحهم ميدالية مجلس التعاون تقديرا لجهودهم في مجال العمل الشبابي.



ونال ناصر الشيخ تكريما في فئة «القيادات التنفيذية»، وهي الفئة نفسها التي جرى فيها أيضا تكريم مدير إدارة الأنشطة الترويحية بالهيئة العامة للشباب عبدالله العدواني، في حين جرى تكريم الطالب الكويتي ماجد المنيفي والطالبة الكويتية لولوة الشملان في فئة «الشباب المبدعين والمميزين».



وقال العدواني، في تصريح لـ «كونا» عقب الحفل، إن تكريمه جاء بجهود جميع العاملين في الهيئة، إضافة إلى توجيهات القياديين الحاليين والسابقين في الهيئة وبيئة العمل التي كان لها دور في إتاحة الفرصة للشباب لإبراز قدراته ومواهبه.



وأعرب العدواني عن فخره واعتزازه بالتكريم، متقدما بالشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الوفادة وللأمانة العامة لمجلس التعاون على الجهود المبذولة للتجهيز للاجتماع الوزاري.



بدوره، أشاد الطالب المنيفي، في تصريح مماثل عقب تكريمه، بدور الهيئة العامة للشباب ونادي المناظرات اللذين وفرا له جميع السبل لدعمه في الأنشطة التي شارك بها في بطولة المناظرات في الولايات المتحدة.



وأضاف أنه شارك في بطولتين للمناظرات في الولايات المتحدة، كما شارك في بطولة العالم للمناظرات في تركيا، كما أنه حصل مرتين على جائزة أفضل متحدث في الولايات المتحدة في حين حل في المركز السابع ضمن فئة أفضل المتحدثين على مستوى العالم.