أقامت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» ملتقى بعنوان «معا نتبنى التغيير» والذي حضره جميع موظفي الشركة، حيث تخلل الملتقى حلقة نقاشية بمشاركة كافة أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة، كما أعلنت استراتيجيتها الجديدة «كي نت ٢٠٢٥».



وفي هذا السياق، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة عصام الخشنام خلال الملتقى أبرز الإنجازات التي حققتها «كي نت» عبر تطبيق المبادرات الناجحة، ولاسيما المعنية بالارتقاء بالبنية التحتية التقنية للشركة وتطوير المنتجات والخدمات لقطاع المدفوعات في الكويت، مؤكدا أن الهدف الأساسي لـ «كي نت» هو أن تصبح رائدة الحلول المبتكرة للدفع الإلكتروني في الكويت والمنطقة ككل.



وكشف الخشنام عن أن «كي نت» بصدد طرح خدمة جديدة للدفع الآني والتي ستقدم لمستخدميها تجربة فريدة وغير مسبوقة من حيث السرعة والامان في تحويل المبالغ بين الحسابات المصرفية الشخصية، مضيفا أن استراتيجية «كي نت» ترتكز في المقام الأول على توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة من خلال تعزيز البنية التحتية الحالية والعمل على بناء أنظمة دفع جديدة. وأوضح أنه قد سبق لـ«كي نت» أن قامت بإطلاق خدمة SoftPOS والتي تستهدف أصحاب الأعمال في مجال البيع بالتجزئة للسلع منخفضة القيمة، والذي يهدف إلى تمكين التجار من تحويل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آندرويد إلى أجهزة نقاط بيع مرنة وقابلة للتكيف، ما يتيح لهم إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان ما يساعد في تقليل تداول النقد بين الجمهور وتعزيز وتوسعة نطاق الشمول المالي.