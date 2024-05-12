عقدت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اجتماع جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بنسبة حضور للمساهمين بلغت 74.299%.



وخلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، متضمنة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، كما تخلل الاجتماع استعراض لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



تحقيق الاستدامة



وفي هذا السياق، شددت رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد، على رؤية الشركة قائلة: «مع مرور العام الخمسين على تأسيس الشركة، تتمثل رؤيتنا في مواصلة السعي لتحقيق الاستدامة والاستمرارية بما يحقق القيمة الأعلى لمساهمينا، وذلك من خلال قدرتنا على التكيف مع العوامل المتغيرة في السوق المحلي والأسواق الخارجية، واتخاذ القرارات بحكمة بما يضمن تلبيتنا لحاجات عملائنا المتغيرة، وتحقيق القيمة المضافة للمساهمين، ويدعم تطلعاتنا المستقبلية في الوقت ذاته».



وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «تعكس نتائج الأداء المالي لعام 2023 النمو المتواصل في الربحية لشركة العقارات المتحدة، مما يعزز موقعنا الريادي في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، حيث تقوم استراتيجيتنا على تعزيز مركزنا المالي وجودة أصولنا، مما يسهم في تحقيق القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والعملاء».



رغم الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عام 2023، حققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة حيث بلغ 4.2 مليون دينار مقارنة بـ 3.4 ملايين دينار في عام 2022، بزيادة قدرها 23.5%. وارتفع مجمل الربح إلى 27.2 مليون دينار في عام 2023، مقارنة بـ 22.9 مليون دينار في عام 2022، أي بزيادة قدرها 18.8%.



كما سجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعا خلال عام 2023 حيث وصلت إلى 25.3 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 17.3 مليون دينار في عام 2022، أي بزيادة قدرها 245.9%، كما ساهمت قطاعات الأعمال الرئيسة، مثل التأجير وخدمات الضيافة، بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وشهدت أنشطة التأجير نموا مميزا في الإيرادات بلغت 45%، بينما شهد قطاع الضيافة أيضا نموا في الإيرادات بنسبة 20%.



زخم تشغيلي



وأكد حوا استمرارية الزخم التشغيلي للشركة في السوق المحلي والأسواق الخارجية التي تعمل بها وفق خطتها الإستراتيجية والجداول الزمنية الموضوعة خلال عام 2023، حيث تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية نسبة 91% بمشروع «ضاحية حصة» في الكويت. كما تم استكمال أعمال البناء بشكل أساسي في «أبراج حصة» ضمن مشروع «ضاحية حصة» ويتم حاليا الانتهاء من أعمال التشطيبات لتسليم الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2024. أما عن «بيوت حصة» فوصلت نسبة الإنجاز إلى 83% رغم تأخر بعض الموافقات والتراخيص اللازمة. وبالحديث عن المنطقة التجارية ضمن المشروع، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 44%، واقتربت أعمال تشييد منطقة المطاعم والمتاجر في «حصة بلازا» من الاكتمال.