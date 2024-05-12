أقرت الجمعية العمومية لشركة الكويت للتأمين خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي جميع بنود جدول الأعمال والذي بتضمن توزيع أرباح نقدية بمعدل 40% وبواقع 40 فلسا للسهم على المساهمين.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي ربح عام 2023 بلغ 13.4 مليون دينار (43.5 مليون دولار)، مقابل 12.4 مليون دينار (40.3 مليون دولار) بعد خصم الأرباح الاستثنائية غير المكررة والبالغة 31.7 مليون دينار (103 ملايين دولار) خلال عام 2022، والناتجة عن استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين.



كما بلغ صافي الربح 12.1 مليون دينار (39.3 مليون دولار) بربحية 65.61 فلسا للسهم (21 سنتا للسهم)، وذلك بعد خصم إيراد بيع استثمار خلال عام 2023 بقيمة 1.3 مليون دينار (4.2 ملايين دولار) تم ترحيله مباشرة إلى الأرباح المرحلة.



وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للسنة الحالية 61.9 مليون دينار (201 مليون دولار)، مقابل 50.5 مليون دينار (163.9 مليون دولار) للعام الماضي بارتفاع قدره 11.4 مليون دينار (37 مليون دولار) وبنسبة تساوي 22.6%.



وبلغت الأقساط المكتسبة 53.8 مليون دينار (175 مليون دولار) للفترة الحالية، مقابل 50.7 مليون دينار (165 مليون دولار) بزيادة قدرها 3.1 ملايين دينار (10.1 ملايين دولار) وبنسبة تساوي 6.1%.



وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 11.4 مليون دينار (37 مليون دولار)، مقابل 6.1 ملايين دينار (19.8 مليون دولار) بزيادة قدرها 5.3 ملايين دينار (17.2 مليون دولار) وبنسبة تساوي 87% نتيجة ارتفاع الأقساط المكتسبة واستقرار كلفة التأمين وإعادة التأمين.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف: «لقد حققنا تلك النتائج حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، ومازلنا نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا. بالإضافة إلى تنويع المنتجات والخدمات التي نوفرها للعملاء، حيث قامت شركة الكويت للتأمين بالاستحواذ على 81.5% من الشركة الوطنية للتأمين التكافلي خلال الربع الرابع من عام 2023 لتكون ذراع الشركة في مجال التأمين الإسلامي».



وأضاف شريف انه إلى جانب الأرباح والمبيعات فقد حفل العام 2023 بالإنجازات حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لشركتنا من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك أخذنا خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت.