نتبنى نهجاً واضحاً للاستفادة من النتائج الإيجابية لأعمالنا لبلوغ القيمة العادلة للسهم



صادقت الجمعية العمومية لشركة العربية العقارية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3 فلوس لكل سهم، وتوزيع اسهم منحة بنسبة 2% من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن العام المالي ٢٠٢٣.



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية التي عقدت الخميس الماضي وأقرت كافة بنود الأعمال، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ساهمت في تحقيق نتائج تشغيلية جيدة وجعلت أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزا وقدرة على تحقيق نمو مستدام، علاوة على إضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء. وأضاف ان هذه الإجراءات انعكست في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، حيث ارتفع صافي الربح لعام 2023 إلى 2.76 مليون دينار بربحية سهم 7.58 فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 2.06 مليون دينار ربحا بالعام 2022، وبربحية للسهم بلغت 5.63 فلوس للسهم أي بنسبة نمو تبلغ 34%.



وتابع بوخمسين، قائلا: «رغم كل التحديات التي واجهت الشركة من رفع سعر الخصم، فإن الخطوات التنفيذية لإستراتيجية مجلس إدارة الشركة، والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها كانت لها أبلغ الأثر في النتائج المالية بنهاية عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 10.357 ملايين دينار بارتفاع 9% عن السنة السابقة».



وأشار إلى ان إدارة الشركة قامت بتبني نهج واضح للاستفادة من النتائج الإيجابية والملموسة لأعمالها، لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشفافية، وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة وذلك عن طريق صانع السوق، ليعكس ما تشهده الشركة من تطور مستمر.



وأضاف ان النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها، كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة العربية العقارية في قائمة «السوق الرئيسي 50» ضمن الشركات المدرجة، والذي بدوره يعكس النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة المقبلة.



ولفت إلى ان الشركة بفضل استراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف المتعاملة معها ومختلف أصحاب المصالح.



وأكد بوخمسين انه بمرور عام 2023 احتفت الشركة العربية العقارية بمرور 47 عاما على تأسيسها، وتمكنت خلالها من تحقيق الكثير من الإنجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية والعربية.



وشدد على انه منذ تولينا مهامنا بمجلس الإدارة، لم نتوان للحظة واحدة في العمل الجاد والسعي المتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات المطلوبة التزاما من الشركة بخدمة مساهميها.



وأوضح بوخمسين انه يمكن النظر اقتصاديا إلى عام 2023 في الكويت بأنه عام للانتعاش الاقتصادي، وذلك بعد تحقيق فوائض مالية لأول مرة بعد مرور نحو 9 سنوات، حيث خرجت ميزانية الكويت من الضائقة المالية التي عانت منها لفترة وخاصة خلال جائحة كورونا، والتحول نحو الاقتصاد مجددا من تلك الفوائض لمصلحة صندوق الأجيال، مدفوعة بالتحسن في أسعار النفط.



وأشار بالقول: «نتطلع بمزيج من الأمل والترقب في العام المقبل، بأن ينعكس ذلك التحسن في تعزيز النشاط الاقتصادي ومجمل البيئة التشغيلية وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع النظر إلى استمرار المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة، كما نأمل أيضا في ان تتبنى الحكومة الجديدة مسار الإصلاح الذي أعلنت عنه القيادة السياسية للبلاد بشكل جدي وفاعل».



وأعرب بوخمسين في نهاية كلمته عن آماله في ان تتحسن الأوضاع الاقتصادية محليا وخليجيا وعربيا للأنشطة العقارية بكل قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية للشركة، مؤكدا ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة مستمرون ببذل جميع الجهود لتحسين وتطوير أنشطة الشركة بما يعود بالنفع على الشركة وبالتالي على أرباحها.