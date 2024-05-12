محمد العثمان أفضل مصرفي بالخدمات المصرفية الشخصية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك حصد جائزة الأفضل بتقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى السوق الكويتي

الفوز بجائزة أفضل برنامج للابتكار بالشرق الأوسط.. و«وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت

حصد بنك الكويت الوطني 6 جوائز مرموقة من مجلة ميد «MEED» العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم خدمات مصرفية شخصية استثنائية وإثرائه التجربة المصرفية الرقمية لعملائه بحلول مبتكرة، وكذلك لإنجازاته في مجال الاستثمار المستدام وتوفيره لخدمات إدارة ثروات مميزة عبر مجموعة «الوطني للثروات».



خدمات شخصية وابتكار رقمي



وتضمنت الجوائز التي توج بها بنك الكويت الوطني خلال الحفل السنوي الذي نظمته مجلة ميد في مدينة دبي جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت، كما جاء بنك «وياي» كأفضل بنك رقمي في الكويت، وتوج البنك بجائزتي أفضل برنامج للابتكار والتميز في الاستثمار المستدام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصدت «الوطني للثروات» جائزة أفضل مدير صندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما فاز الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان وللعام الثالث على التوالي بجائزة أفضل مصرفي على صعيد الخدمات المصرفية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتأتي هذه الجوائز لتؤكد ريادة بنك الكويت الوطني محليا وإقليميا وأسبقيته في تحقيق إنجازات رقمية مبتكرة وتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه من خلال إطلاق خدمات مصرفية متميزة وحلول دفع متطورة، حتى أصبح اسم «الوطني» يرتبط بكل ما هو جديد في مجال المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية على مستوى الكويت والمنطقة.



العثمان أفضل مصرفي بالمنطقة



وشكل تتويج العثمان بلقب أفضل مصرفي في الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى المنطقة شهادة جديدة على دوره المؤثر جنبا إلى جنب مع جهود فريق عمل الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق تلك الإنجازات، وتقديم تجربة مصرفية رقمية وشاملة لا تلبي احتياجات العملاء فقط، بل تفوق توقعاتهم.



وتعترف هذه الجائزة بالقيادة الاستثنائية والتفاني في تقديم أفضل الخدمات المصرفية، إضافة إلى العمل باستمرار على وضع أهداف طموحة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لم يكن لها تأثير كبير على عملاء بنك الكويت الوطني فحسب، بل على المشهد المصرفي الكويتي والإقليمي، كما تسلط الضوء على التأثير طويل الأمد لمساهمات العثمان كمثال لقادة القطاع المصرفي الذين يقودون التقدم والابتكار في الصناعة في المنطقة.



أما بالنسبة لجائزة أفضل بنك رقمي التي حصدها بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، فجاءت تقديرا للنمو الاستثنائي الذي يشهده البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية منذ تأسيسه في العام 2021 وتعزيزه لمكانته كرائد في هذا المجال محليا عبر سعيه الدؤوب نحو ابتكار منتجات مصرفية جديدة، إضافة الى دوره المحوري في تقديم خدمات متطورة للشباب، بما يتماشى مع أنماط حياتهم التي تركز على التكنولوجيا، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية.



تميز بالاستثمار المستدام



وفي مجال الاستدامة، حصد بنك الكويت الوطني جائزة التميز في الاستثمار المستدام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن جوائز مجلة ميد للتميز المصرفي لعام 2024، وذلك عن برنامج أكاديمية بنك الكويت الوطني التي تشكل إرثا من النجاح يمتد لأكثر من 16 سنة، حيث تم إنشاؤها بهدف تمكين الخريجين الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي للالتحاق بالعمل في قطاع المصارف، من خلال ما توفره الأكاديمية للخريجين من أفضل البرامج التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع أكبر المؤسسات والجامعات حول العالم لمواكبة متطلبات سوق العمل.



الجدير بالذكر أن «ميد» تعد إحدى المجلات العالمية المرموقة التي تأسست في عام 1957، وتختص بالتحليلات حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط. وتقدم المجلة بالشراكة مع مجلتي Retail Banker International وPrivate Banker International الصادرتين عن مؤسسة غلوبال داتا للخدمات المالية، جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة والتجارب المميزة للعملاء.

«الوطني للثروات» حصدت جائزة أفضل مدير صندوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط



كان لمجموعة «الوطني للثروات» بصمة مميزة في حفل جوائز «ميد» هذا العام، بنيلها جائزة أفضل مدير صندوق استثماري على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسلم الجائزة رئيس إدارة الأصول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوطني للثروات شادي خضر.



وتعتبر «الوطني للثروات»، التي دشنت علامتها التجارية الجديدة مؤخرا، أكبر مجموعة لإدارة الثروات الشاملة في الكويت وبين أكبر المجموعات في هذا المجال إقليميا بحجم أصول مدارة تخطى 20 مليار دولار، كما أنها عززت حضورها عالميا عبر شبكة واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.



وتوفر المجموعة لعملائها مجموعة من المزايا الاستثنائية التي تضمن لهم تجربة لا مثيل لها تتضمن خدمات شخصية مصممة خصيصا لتتناسب مع احتياجاتهم الفردية وأهدافهم المالية، يقدمها فريق متخصص من خبراء إدارة الثروات يتكون من أكثر من 125 من خبراء الاستثمار والوسطاء و75 مديرا للعلاقات.



ومن بين الخدمات الفريدة التي تقدمها «الوطني للثروات» خدمات إدارة الأصول والتداول والإقراض والودائع وغيرها من الخدمات المخصصة والمبتكرة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ما يعزز من جهود التنويع التي تحرص عليها المجموعة.



وتصدرت شركة الوطني لإدارة الثروات قائمة أكثر الشركات ارتفاعا من حيث حجم الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية بنسبة 1004% خلال الربع الرابع 2023.



وحققت الوطني للثروات مكانة متميزة لنفسها باعتبارها المزود الرائد لإدارة الثروات، حيث تقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية المصممة بدقة خصوصا لتلبية الاحتياجات المحددة للأفراد والعائلات من ذوي الملاءة المالية العالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستمد المجموعة القوة والاستقرار من ارتباطها بمجموعة بنك الكويت الوطني.



ومن خلال الاستفادة من معرفتها الواسعة بالسوق وانتشارها العالمي المتميز والتزامها بالابتكار في استراتيجيات الاستثمار، تعمل الوطني للثروات على تمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى بثقة لا تتزعزع.



وتؤكد هذه الجائزة المرموقة على تفاني الوطني للثروات في الأداء الاستثماري الاستثنائي، كما تؤكد أيضا على التزامها الثابت بتجاوز توقعات العملاء على جميع المستويات. تعطي المجموعة الأولوية لتعزيز علاقات قوية وطويلة الأمد مع كل عميل، مبنية على أساس من الثقة والشفافية والفهم العميق لتطلعاتهم المالية الفريدة.



وبينما تحتفل الوطني للثروات بهذا الإنجاز الرائع، تظل المجموعة ثابتة في التزامها بالتطوير المستمر. يلتزم الفريق بالبقاء في طليعة قطاع إدارة الثروات، والابتكار المستمر وتكييف استراتيجياته لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه في مشهد مالي ديناميكي ومتغير باستمرار.