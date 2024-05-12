ترجمان: التزامنا بأعلى معايير الجودة هو ضمان نمونا وتطورنا

افتتحنا أحد أكبر مراكز الخدمة بالكويت على مساحة 12 ألف متر مربع





أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن تكريمها بجائزة موزع العام 2023 عن مراكز الخدمة، وقد توجت الشركة بهذه الجائزة المرموقة خلال الحفل السنوي لموزعي هيونداي في العالم والذي عقد في العاصمة الكورية سيئول في ابريل الماضي.



وقد نالت شركة شمال الخليج التجارية هذه الجائزة عن استحقاق وجدارة، وذلك لالتزامها المطلق بتقديم خدمة مثالية على صعيد الجودة، إدارة الوقت والكفاءة، وذلك في مراكز خدمة توظف أحدث مصادر التكنولوجيا وأفضل ممارسات العمل المتوافقة مع معايير هيونداي للجودة، إلى جانب توفير أجواء عصرية ذات تصاميم داخلية أنيقة ومرافق متكاملة تقدم كافة متطلبات الراحة والضيافة. وبهذه المناسبة، علق رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شمال الخليج التجارية قائلا: نشعر بالفخر والامتنان لهذا التكريم الكبير، حيث ان هذه الجائزة القيمة تمنح فقط للوكلاء الأكثر تميزا حول العالم والأكثر التزاما بمعايير هيونداي للجودة، وحصولنا عليها عن مراكز الخدمة هو مصدر اعتزاز لنا لأنه يعبر عن نجاح استراتيجيتنا التي تستهدف الحفاظ على أعلى مستويات رضا العملاء، وتكريس كافة المصادر لرفاهيتهم بما يضمن تجربة اقتناء مثالية، كما تمثل حافزا لنا نحو المزيد من التطور والتميز.



وأضاف: إننا في شركة شمال الخليج التجارية نعي أن التزامنا بأعلى معايير الجودة هو ضمان نمونا وتطورنا، وفي هذا الإطار قمنا خلال السنوات الماضية بمجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعزز تجربة عملائنا الكرام وترتقي بها على مستويات الجودة والراحة وسرعة الاستجابة. فقد قمنا بافتتاح واحد من أكبر مراكز الخدمة في الكويت على مساحة بناء 12 ألف متر مربع، مع مرافق مكيفة بالكامل مزودا بأحدث المعدات والأجهزة، وبفريق من الكفاءات عالية التأهيل يعمل وفق معايير جودة عالمية. كما قمنا بنقل مركز خدمة هيونداي بالأحمدي إلى موقع جديد أكثر قربا من العملاء وتم تجهيزه بالكامل ليوفر تجربة مميزة.



وتتضمن مشاريعنا المستقبلية افتتاح صالة عرض جديدة لعلامة هيونداي، والتي بدورها ستكون علامة فارقة في قطاع السيارات في الكويت على مستويات مختلفة، وفي الختام أود أن أؤكد على التزامنا كعلامة تجارية وكوكيل لهيونداي في الكويت بأعلى درجات الاهتمام بكل ما يغني تجربة عملائنا ويمنحهم راحة البال إن كان خلال عملية اقتناء سيارة جديدة أو في مرحلة ما بعد البيع، وسوف نستمر بالعمل بجهد للحفاظ على ثقتهم ورضاهم.



يجدر الذكر أن شركة شمال الخليج التجارية كانت قد رصدت ما يزيد على 50 مليون دولار للاستثمار في مشاريع تعزز تجربة العملاء، وتوفير كل ما يتطلعون إليه بدءا من المرافق الراقية والمريحة، وانتهاء بخدمة عملاء مبنية على قيم أساسية تتمثل في الاهتمام والاحترام والشفافية.





