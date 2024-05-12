مفرح الشمري



بعدما أصدرت وزارة الإعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشهر الماضي قرارا بإيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت وطالبت فيه شركات الانتاج الالتزام به منذ صدوره لتطبيق القوانين والنظم واللوائح بمسطرة واحدة على الجميع دون تمييز وذلك للحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم. وبعد تطبيق القرار الذي شمل عددا من الفنانين واستبعدتهم شركات الانتاج من اعمالها المسرحية المعروضة، الأمر الذي «ندم» عليه بعض الفنانين لمشاركتهم في اعمال أساءت لأهل الكويت، ارتأت وزارة الاعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ان يصلا إلى صيغة معينة قانونية لعودة هؤلاء الفنانين للعمل مرة أخرى فتم التوصل إلى كتابة اقرار اعتذار وتعهد من قبل الفنانين المشمولين بقرار المنع ومن يوقع هذا الإقرار يسمح له بالعودة للعمل الفني داخل الكويت.



وعلى ضوء هذا الإقرار عاد الممثل ناصر الدوسري والممثل طلال ابا القلوب للمشاركة في مسرحية «ابرا كدابرا» المعروضة حاليا في صالة الدعية، كما وقعت الفنانة مرام على هذا الاقرار وفي انتظار فنانين آخرين يوقعون على هذا الاقرار خلال الأيام المقبلة، الذي يتضمن محتواه عدم المساس بقيم وثوابت المجتمع الكويتي من خلال الأعمال الفنية.