أعلنت الفنانة يارا مؤخرا عن تحضيرها لأغنية منفردة جديدة، من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وشاركت جمهورها صورتين أثناء تحضيرها لهذه الأغنية من خلال حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وكتبت: «أغنية سينغل وباللهجة اللبنانية عم تتحضر». وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورتين، وعلق العديد من متابعيها، مؤكدين انتظارهم لأغنيتها الجديدة بكثير من الشوق والحماس، وخمن البعض أن الأغنية من المحتمل أن تحمل طابعا رومانسيا.



وكان آخر أعمال يارا هي أغنية «مش بمزاجك»، التي طرحتها باللهجة المصرية على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وصورتها على طريقة جديدة ومختلفة مع المخرج ريشا سركيس.