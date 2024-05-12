

بداح العنزي وعبدالله الراكان



أغلق أمس باب التنازل عن الترشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرتين السادسة (خيطان) والتاسعة (الأحمدي) بعد أن تنازل 4 مرشحين هم حمد علي الدمخي وخالد مطلق المطيري ومجاهد صلف المطيري (من الدائرة السادسة)، ومرزوق عاصي العازمي (من الدائرة التاسعة).



وبذلك يصبح إجمالي المرشحين لخوض الانتخابات في الثامن عشر من الشهر الجاري 18 مرشحا، موزعين على النحو التالي:



الدائرة السادسة وعدد المرشحين (10) مرشحين، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين فيها 79754 ناخبا وناخبة منهم 38371 من الذكور و41483 من الإناث. وتضم مناطق (أبرق خيطان، خيطان الجديدة، الفروانية، الفردوس، ضاحية مبارك العبدالله، السلام، الصديق، حطين، الشهداء، الزهراء).



أما الدائرة التاسعة التي يبلغ عدد المرشحين فيها (8) مرشحين فيبلغ عدد الناخبين فيها 135683 ناخبا وناخبة موزعين على 66804 من الذكور و68879 من الإناث، والتي تضم مناطق (الأحمدي، المقوع، وارة، الصبيحية، الجعيدان من حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا، هدية، الفنطاس، المهبولة، أبوحليفة، الفنيطيس، المسيلة، صباح السالم، العقيلة، الرقة، ضاحية علي صباح السالم، الزور، الوفرة، الظهر، المسايل، ابوالحصانية، مدينة صباح الأحمد، مدينة الخيران السكنية).