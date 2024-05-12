

علي إبراهيم



أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعيين 96 مواطنا ومواطنة لشغل عدد من الوظائف ضمن كوادرها، وذلك اليوم الأحد في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).



وتضمنت قائمة الوظائف التي سيشغلها المعينون: باحث قانوني (أ) ومساعد إداري مبتدئي، واختصاصي تسوية تأمينية مبتدئ، واختصاصي دراسات اكتوارية مبتدئ، وموظف سجل عام مبتدئ، واختصاصي صرف وبنوك مبتدئ، ومطور أنظمة إلكترونية مبتدئ، واختصاصي إدارة المشاريع والتغيير لتكنولوجيا المعلومات مبتدئ، واختصاصي دعم تشغيل آلي مبتدئ، واختصاصي اشتراكات مبتدئ ومحلل استثمار مبتدئ واختصاصي تسوية تأمينية مبتدئ واختصاصي قواعد بيانات مبتدئ، واختصاصي ضبط جودة تكنولوجيا المعلومات مبتدئ، واختصاصي المطابقات والتقارير مبتدئ، وباحث قانوني، ومحام مبتدئ.