نحرص على انتقاء الفرص الاستثمارية المجدية بما يعزز حقوق المساهمين

الشركة تراعي جميع التطورات الجيوسياسية بتوسعاتها المحلية والإقليمية

نعمل وفقاً لسياسة إستراتيجية ترتكز على حزمة من المعايير المالية والفنية

«أرابيك» تنشط بأسواق مهمة منها تركيا عن طريق شراكات إستراتيجية



أقرت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 الجاري لشركة أرابيك الرقمية القابضة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 30 فلسا نقدا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للمساهمين المسجلين في دفاترها وفقا لضوابط الاستحقاق.



وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فهد نواف الدوسري أن التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الجمعية العمومية، المنعقدة بنسبة حضور فاقت 86%، لصالح المساهمين تقدر بنحو 6.13 ملايين دينار، حسب ملكية كل منهم من رأسمال الشركة.



وأشار الدوسري إلى أن التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية بواقع 30 فلسا نقدا لكل سهم سيتم توزيعها وفقا للجدول الزمني الذي يوضح أن تاريخ حيازة السهم يوافق يوم الأحد 30 يونيو 2024، فيما تاريخ الاستحقاق الأربعاء 3 يوليو المقبل، لافتا إلى أن الأحد الموافق 14 يوليو 2024 موعدا لتوزيع الأرباح، مؤكدا أهمية مواصلة بذل الجهود لتعزيز حقوق المساهمين وتحقيق معدلات الأرباح التي تلبي الطموح.



نمو الأصول



وكشف الدوسري عن نمو أصول وموجودات الشركة لتصل إلى 28.6 مليون دينار، فيما أشار إلى أن حقوق مساهميها بلغت 28.23 مليون دينار لتسجل بذلك نموا مميزا، لافتا إلى أن «أرابيك» حققت جانبا من أهدافها التي تضمنتها الإستراتيجية التي تعتمد نموذجا استثماريا مدروسا بعناية يتم تطبيقه وفقا لنظرة ما بين متوسطة إلى طويلة الأجل، إلا أن هناك فرصا تتطلب قرارا بالدخول والخروج المنظم مصحوبة بعوائد مجدية.



وأشار الدوسري في سياق تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية التي ترأسها الى أن الجمعية وافقت على البنود كافة التي تضمنها جدول الأعمال بما فيها تقرير مجلس الإدارة والمراقب المالي، وغيرها من البنود والمقترحات.



واعتمد المساهمون خلال الجمعية مقترحا بتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإجراء عمليات استحواذ الشركة على حصص وأسهم شركات سواء مدرجة في بورصة الكويت أو غير مدرجة، إذ يواكب ذلك توجهات «أرابيك» المستقبلية ويؤهلها لمزيد من التوسعات المجدية.



أغراض الشركة



وأفاد الدوسري بأن أغراض الشركة واضحة وصريحة إذ تعمل «أرابيك» على استغلال الفوائض المالية في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية وتملك العقارات، ما يوفر لها التنوع في الأنشطة.



وأوضح أن الشركة وكياناتها التابعة باتت تغطي الكثير من القطاعات حاليا، منها التطوير العقاري وتملك الحصص بشركات تشغيلية، إلى جانب الخدمات اللوجسيتة عبر ذراع متخصصة بتوصيل الطلبات مملوكة لها.



وحول توسعات الشركة ومشاريعها الحالية، قال الدوسري إن «أرابيك» مهتمة في الأساس بالسوق الكويتي الذي يمثل مسقط رأسها الرئيسية، فيما أشار الى أن الشركة متواجدة حاليا في عدة أسواق إقليمية كبرى أيضا.



وتابع أن الشركة لها حضور جيد في السوق التركي بالتعاون مع شركاء، حيث خصصت جانبا من أموالها لهذا السوق في إطار شروط تضمن لها العمل بمنأى عن تقلبات العملة وأسعار الصرف.



بيئة آمنة



وأشار إلى أن السوق السعودي يمثل وجهة رئيسية للشركة حيث يجري بحث عدة فرص لانتقاء الأنسب فيها، مبينا أن المملكة العربية السعودية توفر مناخا ملائما لرؤوس الأموال التي تبحث عن استثمارات آمنة.



وأضاف ان الحرص على الدخول في أنشطة تشغيلية مدرة للعوائد يؤهل الشركة لتحقيق أهدافها، في ظل نمو مطرد، مؤكدا أن سياسة «أرابيك» وتريثها في انتقاء استثماراتها أسهما بشكل كبير في تحقيق الأرباح المستهدفة.



وأفاد الدوسري بأن أصول «أرابيك القابضة» تفوق 21 مليون دينار، متوقعا أن تتضاعف خلال العامين الحالي والمقبل من خلال مشاريع واستثمارات نوعية جار العمل عليها.



خطة الإدراج



وعن خطط الشركة في شأن الإدراج، أوضح الدوسري أن أسهم «أرابيك» تتداول حاليا في سوق (خارج المنصة) «OTC»، وذلك منذ 29 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى مساعي الشركة للإدراج في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنها باتت مستوفية للشروط المقررة.



وبين أن هناك اهتماما بفكرة الإدراج لما يوفره من إمكانات في التوسع محليا وإقليميا، حيث تعكف الشركة حاليا على استيفاء المتطلبات الرسمية والقانونية التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وكذلك قواعد الإدراج المطبقة في البورصة.



وألمح الدوسري إلى أن الشركة مهتمة بالتوسع بدعم من خبرات قادرة على دعم الفكرة محليا وإقليميا، مؤكدا أن الدعم الذي تحصل عليه «أرابيك» من خلال مساهميها وهم من العناصر الراقية كليا، يؤهلها لتحقيق أهداف إيجابية طويلة المدى.



تنمية الأعمال



ذكر فهد الدوسري أن الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة تقوم على تنمية أعمال «أرابيك القابضة» ومشاريعها القائمة من خلال شركاتها التابعة والزميلة لتحقيق إيرادات مميزة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الشركة على تنويع مصادر الدخل وإيراداتها عبر التركيز على عدة قطاعات اقتصادية.



نهج العمل



أكد الدوسري في مضمون حديثه أن نهج العمل الذي تتبعه الشركة يرتكز على حزمة من المتطلبات والمعايير، أبرزها:



- الاهتمام بتحقيق أرباح مستدامة من خلال شركاتها التابعة بما يضمن للمساهمين توزيعات وعوائد مجزية خلال السنوات المقبلة.



- انتقاء الفرص الاستثمارية التي تلائم رؤية الجمعية العمومية وفقا للخطة المعتمدة.



- التخلص من الأصول غير المدرة واستبدالها بأخرى مدرة تعزز من حقوق المساهمين.



- عقد شراكات إستراتيجية مع أطراف وكيانات متخصصة محليا وإقليميا للدخول في مشاريع ذات جدوى.



- مراعاة المخاطر والتطورات الجيوسياسية لدى اختيار الفرص الاستثمارية المتاحة في أي سوق من الأسواق.



شكر وتقدير



وجه الدوسري الشكر إلى مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي القطاعات لدعمهم المتواصل لأعمالها ومساندتهم المستمرة لـ«أرابيك الرقمية القابضة».



وقال: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة أتوجه بجزيل الشكر للمساهمين كافة، والشكر موصول إلى الجهات الرقابية والتنظيمية المحلية على تعاونهم المستمر مع الشركة».