عبدالعزيز جاسم -يحيى حميدان

هنأ عضو مجلس إدارة نادي اليرموك والمدير العام لقطاع الكرة في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي اللاعبين والجهازين الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة ومحبي النادي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدرع دوري زين للدرجة الأولى والصعود إلى الدوري الممتاز، كما هنأ في الوقت ذاته التضامن على تحقيق المركز الثاني ومرافقتهم إلى الدوري الممتاز. وقال الفيلكاوي ان اللاعبين قدموا مباراة كبيرة في آخر لقاء لهم بالدوري أمام التضامن واستطاعوا الفوز 3-0 بكل جدارة واستحقاق، لافتا إلى أن الفريق نال لقب أفضل خط هجوم بتسجيله أكثر عدد من الأهداف وأفضل خط دفاع وحارس مرمى لدخول مرمانا أقل عدد من الأهداف طوال مسيرة انطلاق دوري الدرجة الأولى. وأكد أن أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة رئيس النادي أحمد الجاركي والجهازين الفني والإداري، سيقومون بوضع ورسم خارطة الطريق للفريق الاول لكرة القدم للموسم المقبل لاسيما أن اللعب في دوري زين الممتاز يحتاج إلى إعداد خاص وتجهيز اللاعبين ذهنيا وبدنيا.



من جهة آخرى، بدأت إدارة نادي التضامن العمل على قدم وساق لتجهيز الفريق للمشاركة في دوري «زين» الممتاز الموسم المقبل بعد ضمانه التأهل بحلوله ثانيا في «دوري المظاليم».



ولم تحدد الإدارة هوية الجهاز الفني الذي سيقود التضامن في «دوري الأضواء» حتى الآن بعد إقالة المدرب البرتغالي ميغيل ليال قبل المباراة الأخيرة التي خسرها من البطل والمتأهل سلفا اليرموك 0-3 لكنه ضمن التأهل بعد تعادل أقرب المطاردين الساحل مع الصليبخات 1-1.



وتعمل إدارة «العنيد» على الاستعداد بأفضل صورة من خلال اختيار المدرب واللاعبين المحليين والأجانب، إذ يستهدف الفريق البقاء في «دوري الأضواء».



وتتجه النية لدى التضامن للتجديد مع المدافع السنغالي أبوبكر كيتا (27 سنة) بعد قدومه في الانتقالات الشتوية وظهوره بمستوى مميز، فيما يمتلك لاعب خط الوسط السوري أحمد الدالي عاما إضافيا في عقده مع الفريق، وتم التخلي عن باقي المحترفين بصفة رسمية للبحث عن نوعية أفضل.



إلى ذلك، أعلن المدافع محمد صفر انتهاء عقده مع «العنيد»، شاكرا الجميع على مساندته بالموسم المنقضي.