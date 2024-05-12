

صدر أمر أميري يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.



وجاء في الأمر الأميري:



أمر أميري..



بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي:



مادة أولى: حل مجلس الأمة.



مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.



مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.



مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.



مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.