نقف إلى جانب الكويت في كل الإجراءات والقرارات للحفاظ على استقرارها ونسأل الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا صباح أمس من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب سموه خلاله عن وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب دولة الكويت في كل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها، مؤكدا سموه أن استقرار الكويت من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة، داعيا سموه الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.