عبدالله الناصر: بدأنا العام بأسس متينة.. ونواصل تعزيز مركزنا المالي وتطوير البنية التشغيلية ونضع عملاءنا في صلب إستراتيجيتنا ونهدف بشكل أساسي لمواصلة تقديم تجربة مصرفية متميزة



أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي، والمنتهي في 31 مارس 2024، حيث حقق البنك قفزة في صافي أرباحه بنسبة 34% على أساس سنوي مسجلا 10 ملايين دينار، فيما حقق البنك إيرادات بقيمة 54 مليون دينار في الربع الأول من 2024، مسجلا نسبة نمو بواقع 7% على أساس سنوي.



وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بقيمة 20 مليون دينار، أي بنسبة 27% على أساس سنوي، واستقرار صافي الإيرادات من الفوائد عند 34 مليون دينار، وحقق بنك برقان أرباحا تشغيلية للربع الأول بقيمة 24 مليون دينار، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الإيرادات واستقرار التكاليف التشغيلية.



وخلال الربع الأول من العام 2024، أظهر البنك نموا قويا في الأصول بنسبة بلغت 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.8 مليارات دينار كما في نهاية الربع الأول، وكذلك سجلت محفظة القروض لمجموعة بنك برقان نموا بشكل قوي لتصل إلى 4.3 مليارات دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة قروضه بالكويت والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي.



كما زادت ودائع العملاء بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليارات دينار كما في نهاية الربع الأول من 2024، وعلاوة على ذلك، أظهرت النتائج المالية للبنك الحفاظ على مستويات رأس المال الجيدة، حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 13.2 %، ونسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (1 Tier) 15.7 %، ومعدل كفاية رأس المال نسبة 19.5%، ما يشير إلى مستوى كاف من المصدات الرأسمالية وهو ما يدعم خطط نمو البنك في المستقبل.



تعزيز المركز المالي



وفي معرض تعقيبه على نتائج الربع الأول، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد: «لقد بدأنا هذا العام على أسس مالية متينة، حيث نواصل تعزيز مركزنا المالي وتطوير البنية التحتية التشغيلية لنتمكن من تنفيذ خطط النمو للبنك».



وتابع بالقول: «واصلنا الاستثمار في تعزيز كفاءة عملياتنا، وتطوير بنيتنا التحتية ورأسمالنا البشري، بالإضافة إلى تعزيز الأسس التي نحتاج اليها لتنفيذ خطط النمو والتطوير الطموحة للبنك، كما تمكنا من الحفاظ على التوازن الفعال لخطط النمو المستهدفة وفق منهجية حصيفة لإدارة المخاطر وذلك لتحقيق قيمة ملموسة لمساهمينا».



وأضاف الناصر، قائلا: «إننا نضع عملاءنا في صلب استراتيجيتنا، حيث نهدف بشكل أساسي إلى مواصلة تقديم تجربة مصرفية متميزة وسلسة ومخصصة تلبي باستمرار احتياجاتهم المتغيرة بشكل متسارع».



تجربة مصرفية متطورة



إن أحد التطورات الرئيسية التي تم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2024 هي الكشف عن العلامة التجارية والهوية الجديدة لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات للبنك، مقدما منتجات وخدمات ملائمة من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. إن هذا التجديد يجسد حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الخاصة التي تعد بتطوير تجربة العملاء إلى آفاق أرحب، حيث واصل البنك توسيع عروضه وتنويع شرائح منتجاته المخصصة. وخلال الربع الأول من عام 2024، واصل البنك الاستثمار في موارده من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيا وتنفيذ الحلول المصرفية الرقمية المتطورة التي تعزز من تجربة العميل في جميع مراحلها. وشملت هذه الجهود إطلاق الإصدار الجديد لنظام الانتظار المبتكر لأول مرة في الكويت من خلال الربط المباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (تطبيق هويتي) لاختصار الكثير من فترات الانتظار.



كما واصل البنك الحفاظ على الزخم في استراتيجيته الجديدة للخدمات المصرفية للأفراد، حيث قام بتوسيع نطاق خدماته وحلوله لعملائه المميزين من خلال العروض المصرفية المحدثة للعملاء المميزين والعملاء النخبة.



الاستثمار برأس المال البشري



واصل بنك برقان خلال الربع الأول من 2024 التزامه اللامتناهي في الاستثمار برأس المال البشري وتطويره ونموه، وذلك في إطار التزامه باستراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه بين أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي. وقد واصل بنك برقان الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2024 من خلال قيامه بسلسلة من التعيينات والترقيات من داخل إدارات البنك على جميع المستويات بما في ذلك الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.



وخلال الربع الأول من 2024، قام بنك بنك برقان بإطلاق برنامجه الجديد «منارة برقان»، الذي يهدف إلى تقدير موظفيه ممن يتميزون بأداء استثنائي، بالإضافة إلى إقامة برنامج «Rock Your Habits» الذي يهدف إلى توعية موظفي البنك بأهمية اتباع نظام صحي، كما احتفى بتخرج 34 موظفا متميزا من مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية.



تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الموحدة، لبنك برقان، تشمل نتائج عمليات المجموعة في الكويت، إضافة إلى حصتها من النتائج التي تم تسجيلها في كافة شركاتها التابعة، وهي: بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر وبنك تونس العالمي. ومن خلال هذا الانتشار الإقليمي، فإن بنك برقان يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية في الكويت وتركيا والجزائر وتونس، إضافة إلى مكتبه التمثيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.



أرقام ذات دلالة

20 مليون دينار زيادة في الإيرادات من غير الفوائد.



34 مليون دينار صافي الإيرادات من الفوائد.



14% نمو الأرباح التشغيلية إلى 24 مليون دينار.



4.3 مليارات دينار محفظة القروض مجموعة «برقان».



23% نمو ودائع العملاء إلى 5.1 مليارات دينار.



13.2% نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1).



15.7% نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (1 Tier).



19.5% معدل كفاية رأس المال.. تعد مستوى كافيا من المصدات الرأسمالية.





