

بيروت - ناجي شربل



حسم الحكمة بيروت مواجهته مع بيروت فيرست كلوب في نصف نهائي بطولة لبنان لكرة السلة للرجال، بالتقدم عليه 3-1 من 5 مباريات ممكنة بالفوز عليه 80-76 في المباراة التي أقيمت بينهما في قاعة النادي الرياضي غزير أمام جمهور حاشد من مناصري الفريق الأخضر.



وكان الحكمة فاز مرتين في ملعب منافسه بمجمع الشياح الرياضي البلدي، وتعثر في المباراة الثانية في غزير.



وضرب بذلك الحكمة موعدا في نهائي البطولة مع الرياضي بيروت الفائز على هومنتمن بيروت 3-0 في ثاني مواجهات نصف النهائي.



ولم يحرز الحكمة بطولة لبنان منذ عام 2004، علما انه احرز آنذاك بطولة الأندية الآسيوية بالإمارات، وغاب بعدها عن الألقاب الرسمية محليا وعربيا وقاريا.



وستنطلق أولى مباريات الدور النهائي مساء غد 14 الجاري.



ويتوقع أن يشهد الدور النهائي حماسة كبيرة على رغم التفوق الفني للرياضي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان.



وفي سياق آخر، قدم مدرب الحكمة جاد الحاج استقالته من منصبه مديرا فنيا للمنتخب اللبناني في كرة السلة، بسبب تلقيه عروضا خارجية كما أعلن.



وتأتي استقالته عشية استعداد المنتخب لخوض تصفيات الملحق المؤهلة لمسابقة كرة السلة في دورة باريس الأولمبية هذا الصيف.