

أعلنت الفنانة بسمة عن رفضها التام لدخول ابنتها الوحيدة نادية في الوسط الفني خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها لن تختار لها مسارها المهني، وقالت: ابنتي الآن في سن اللعب، وتذاكر وتمارس تمارينها وهذه مسؤولياتها في الحياة، وفي هذه السن لن أسمح لها مطلقا بالتمثيل، لكن فيما بعد ستكون كبرت وتأخذ قراراتها بنفسها، وتختار الطريق الذي تريده بنفسها.



وحول ما إذا كانت ستضع لابنتها قيودا عند دخولها الوسط الفني، أضافت بسمة، حسب مجلة «لها»: ليس دوري كأم أن أبني لابنتي حياتها، لكن دوري كأم أن أساعدها كي تبني حياتها التي تفرحها.



كما تحدثت بسمة عن تفاصيل تحضيرها لشخصيتها في مسلسل «مسار إجباري»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، قائلة: استوحيت تفاصيل شخصية «نعناعة» في «مسار إجباري» من والدة صاحبتي وهي قريبة لقلبي جدا، وهي كانت أقرب شخص في بالي وأنا أجسد الشخصية كلغة جسد ومشاعر تخرج كثيرا ودمعة قريبة. وأضافت: عرفت آخذ من الشخصية الأشياء التي تفيدني في حياتي، وعرفت أعطي «نعناعة» أشياء مني تمنحها روحا أكثر، وطبيعي الشخصية تؤثر عليّ كإنسانة، لأنني أكتسب خبرات مع كل شخصية أقدمها.