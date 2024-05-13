

القاهرة - محمد صلاح



يعاني الفنان محمد رمضان بشدة من عدم الاستقرار على موعد بدء تصوير مسلسله الجديد لشهر رمضان 2025، لعدة أسباب أهمها اعتذار المخرج بيتر ميمي عن العمل، ثم اعتذار المخرجة كاملة أبو ذكري أيضا بعدما دخلت في مفاوضات مع محمد وقت تصويرهما الإعلان الذي عرض في رمضان الماضي، كما أن محمد سامي مخرج مسلسله الناجح «جعفر العمدة» مشغول بمسلسل جديد مع زوجته مي عمر.



وتتواصل خلال الفترة الحالية المفاوضات مع المخرج إبراهيم فخر من أجل إنقاذ مشروع محمد رمضان المقبل، خاصة انه سبق وتعاون معه في مسلسلين من قبل هما «ابن حلال» في 2014 والذي يعد أول بطولة مطلقة لمحمد رمضان في الدراما ومسلسل «زلزال» الذي نافس به في موسم 2019.