الجاسر: نفتخر بأننا أول جمعية مهنية أسست لجنة خاصة للمهندسات في العام 2005

مهدي: الكويتيات يمثلن 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية

كولن: شراكة إستراتيجية مع «المهندسين» لدعم تمكين المرأة

سفيرة الاتحاد الأوروبي: دور مهم للمرأة في تحقيق أهداف الاستدامة الأممية



برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود انطلقت فعاليات مؤتمر المرأة الكويتية تحت شعار المؤتمر «الكويت نحو الاستدامة» بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتنظمه جمعية المهندسين.



وقد أكد ممثل الوزير الوكيل المساعد لشؤون التنمية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي، أهمية هذه المؤتمرات ودور المهندسات في التنمية والاستدامة التي تشهدها الكويت.



وقال العجمي: في البداية أنقل إليكم تحيات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفل الشيخ فراس السعود الذي أكد على حرصه نحو دعم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كونهما شريكا محوريا في مسيرة التنمية، مضيفا إن مؤسسات المجتمع المدني أحد روافد التنمية في البلاد لما لها من دور فعال يخدم الوطن والمواطن فباتت شريكا أساسيا وفعالا برؤية الحكومة 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي اقليمي وعالمي.



وأضاف ممثل وزير الشؤون: إن المرأة الكويتية ركيزة أساسية للعمل والتطور والابداع، فهي الشريكة الأساسية للنجاح في جميع المحافل، لافتا إلى انجازات ونجاحات المرأة الكويتية في صنع القرار ودورها المحوري في بناء مستقبل تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة.



وقال العجمي: إن وزارة الشؤون تسعى إلى دعم الجمعيات الأهلية التخصصية والتي ابرز دور المرأة الكويتية الرائد في تمثيل الكويت محليا وخارجيا.



وزاد قائلا: إن حرص جمعية المهندسين على اقامة مثل هذه المؤتمرات منذ العام 2001، مساهمة مدنية - مهنية تشكر عليها الجمعية في رفع وإبراز دور المرأة الكويتية، مضيفا أننا نعمل على دعم هذه الجمعية ونشكرها ونشكر كل مؤسسات المجتمع المدني على مثل هذه الفعاليات.



واختتم العجمي كلمته بالقول: إن وزارة الشؤون تؤكد حرصها على دعم ومساندة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتسخير كافة امكاناتها وطاقاتها وفي الأطر القانونية من أجل زيادة مساحة التعاون والشراكة المجتمعية من أجل خدمة الكويت وأهلها.



بدورها، ألقت عضو مجلس إدارة الجمعية د. شروق الجاسر كلمة رئيس الجمعية م. فيصل العتل كلمة قالت فيها: إن هدفنا تعزيز وتمكين المرأة في الكويت لتكون فاعلة بشكل أكبر في تحقيق هذا الاستدامة ودعم دورها في تطبيق اهداف التنمية المستدامة التي تم التوقيع عليها من قبل الكويت.



وقالت: إنني أفتخر بقول إننا أول جمعية نفع عام في الكويت قامت بإنشاء لجنة خاصة لخدمة المهندسات منذ العام 2005 وتوالت على رئاسة هذه اللجنة مجموعة من الزميلات التي قدمن كل ما هو ممكن للارتقاء بدور المرأة الكويتية وتمكينها في عملها والمجتمع عموما، مضيفة أن عدد المهندسات اليوم يفوق عدد المهندسين الرجال في الجمعية ويعملن بجد واخلاص لخدمة دولة الكويت وأثبتت المرأة الكويتية تميزها في كل المناصب وكل المجالات.



وزادت الجاسر إننا ماضون في العمل معا لتحقيق الاستدامة وتمكين نصف المجتمع من اطلاق قدراته والاستفادة منها، فنحن نتطلع إلى استماع هذه المقترحات والتجارب لإطلاق توصيات نقدمها للمعنيين في الحكومة ويمكننا من خلالها المساهمة بتعزيز دور المرأة الكويتية في الاستدامة والتنمية وتمكينها في المجتمع.



وألقت رئيسة مكتب اليونسيف في الخليج تاتيانا كولن كلمة قالت فيها: نجتمع هنا بدعم من الأمم المتحدة لهذا المؤتمر المحوري للمرأة الكويتية، وإننا لا نناقش تمكين المرأة فحسب - بل نحتفل به كأساس لنمو المجتمع وازدهاره واستدامته في المستقبل، مضيفة إن تمكين المرأة يتجاوز مجرد تحقيق المساواة، بل يتعلق ببناء مجتمع أقوى، فالمرأة غالبا ما تكون المرأة قلب الأسرة، وتشكل جيلنا القادم.



وزادت كولن قائلة: كممثلة لليونيسف، شهدت بنفسي مدى أهمية دور المرأة كمربية وقائدة في عائلاتنا ومجتمعاتنا، ومن خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، فإننا لا نغير حياة الأفراد فحسب، بل نمهد الطريق أيضا لأجيال مستقبلية أكثر صحة وأكثر مرونة، مضيفة أن هذا استثمار في مستقبل أكثر إشراقا وأكثر أملا للجميع.



وأشارت إلى تغييرات إيجابية حول دور المرأة في الكويت. وقالت: إنهن يحققن تغييرات إيجابية، ويساهمن في بناء مجتمع للجميع، مضيفة أنه عندما يتم تمكين المرأة في القوى العاملة، نرى المزيد من الابتكار ونموا اقتصاديا أقوى ودورا حاسما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط ورقة عمل بعنوان«الرؤية والتقدم: الكويت وأهداف التنمية المستدامة» قال فيها ان عدد النساء في المجتمع الكويتي يفوق عدد الرجال وتبلغ نسبتهن نحو 51% في العام 2024.



وأضاف أن المرأة الكويتية أحرزت تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث إن المرأة الكويتية تمثل:



(%58) مقارنة بنسبة (42%) للرجال من إجمالي القوى العاملة الوطنية، كما بلغت حصة المرأة الكويتية في القطاع الخاص (48%) مقارنة بنسبة (52%) للذكور الكويتيين، بينما بلغت حصة المرأة الكويتية في القطاع الحكومي (60%) مقارنة بنسبة (40%) للذكور الكويتيين.



وأكد مهدي وجود تغييرات مجتمعية كبيرة في عملية تمكين المرأة من العمل، مضيفا أنه ورغم محدودياتها إلى أنها موجودة وأن عدد الشركات التي تتعاون اليوم مع المجلس لتعيين المرأة بلغ نحو 45 شركة خاصة.



وألقت سفيرة الاتحاد الأوربي في دولة الكويت السفيرة آن كويستنين كلمة تناولت فيها أهداف التنمية المستدامة في جداول الأمم المتحدة وكيفية تعزيز دور المرأة في تحقيقها، متمنية التوفيق للمشاركات في المؤتمر.