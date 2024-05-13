عبدالكريم أحمد



أمر قاضي تجديد الحبس إخلاء سبيل معلمة وافدة اتهمت باستخدام إبرة طبية للسيطرة على الطلبة، وذلك بكفالة مالية قدرها 50 دينارا. وقال المحامي عبدالمحسن القطان إن موكلته أنكرت الاتهام خلال جلسة اليوم وهي الأولى أمام قاضي تجديد الحبس.



وبين القطان أن موكلته كانت في حصة دراسية بديلة عن زميلتها، وحدث هناك شغب استخدمت على إثره الإبرة للسيطرة على الطلاب دون أن تـقـوم بحقن أحد بها، وهو ما أثبتته التحقيقات.



وأشار القطان إلى أن موكلته تعرضت إلى إساءة واسعة، لافتا إلى أنه سيلاحق قانونا جميع الحسابات التي أساءت إليها بمواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن أحد أولياء الأمور قدم شـكـوى اتهم فيها المعلمة بحقن ابنه بواسطة إبرة تحصلت عليها من عيادة المدرسة.