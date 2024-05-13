

في ليلة استثنائية عنوانها «ليلة الوفاء لتكريم رائد الثقافة العربية»، وبحضور كوكبة من المثقفين والأدباء ووجهاء المجتمع من داخل الأحساء وخارجها، نظمت مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء، ليلة تكريمية تهدف إلى الوفاء لشخصية خدمت الأمة العربية بنشر ثقافتها في أصقاع المعمورة إلى مختلف دول العالم، ليلة تستذكر مآثر الراحل الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، طيب الله ثراه.



وتخلل اللقاء التكريمي استقبال الحضور، وبعدها البدء بالسلام الملكي ومقدمة استهلالية من عريف الندوة عبدالملك الطلحة، رحب فيها بالجميع، وبعدها افتتح اللقاء بآيات بيّنات من القرآن الكريم تلاوة صوتية مرئية، ثم كلمة المستضيفين «مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء» ألقاها نيابة عنهم د.يوسف بن عبداللطيف الجبر.



كما تخللت فقرات الليلة التكريمية قصائد شعرية متنوعة ومختلفة للشاعر عبدالرحمن بن عثمان الملا ألقاها عنه الشاعر د.عبدالله بن محمد الملا، وقصيدة للشاعر جاسم الصحيح، وقصيدة للدكتور الشاعر محمد بن أحمد الدوغان، وقصيدة للشاعرة بشاير محمد، وكلمة لوجهاء ورجالات الأعمال في الأحساء ألقاها رجل الأعمال عبدالعزيز بن سليمان العفالق، ومشاركة أدبية بكلمة لرئيس جمعية أدباء د.محمود بن سعود الحليبي ألقاها نيابة عنه د.ماهر بن عبدالله المحمود، وكلمة عن الراحل بأرقام ومواقف مضيئة قدمها الشاعر محمد بن طاهر الجلواح، كما تم عرض فيلم مرئي قصير عن مؤسسة البابطين الثقافية وإنجازاتها.



واجتمعت كلمات الحضور للتأكيد على أن الشاعر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين من الرجال الأوفياء لهذه الأمة العربية، حيث قدم الكثير من الأعمال الجليلة طوال حياته، فهو من طليعة المؤثرين على مستوى الخليج والوطن العربي الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النهوض بالثقافة العربية على جميع مستوياتها بشكل عام وبدعمه الخاص.



كما تطرق المتحدثون لما قدمه البابطين من وقته وماله وجهده ومعرفته لأجل العربية، وفرض احترامها أمام العالم، من تأسيس كراسي للغة العربية في جامعات أوروبية كبرى، وإنشائه مركزا للحوار ومركزا للترجمة، بل يفوق ذلك كله أنشأ مكتبة استثنائية فريدة وضخمة للشعر وهي مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. فكان، رحمه الله، صاحب رسالة ولديه أهداف عديدة، أهمها نشر الثقافة العربية في العالم، لذا كانت تلك ليلة الوفاء لهذا الرجل.



وفي ختام اللقاء، تم تقديم الدروع التكريمية لأبناء الراحل عبدالعزيز سعود البابطين وتسلمها بالنيابة عنهم ابنه محمد، والتقطت الصور التذكارية والجماعية بهذه المناسبة.