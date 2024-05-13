أعلن المصرف التجاري السوري ومصارف حكومية أخرى إيقاف منح قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر، وفق وسائل إعلام موالية.



وجاء ذلك بعد يوم من إصدار اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على فرض ضريبة بقيمة 25 دولارا على كل لوح طاقة شمسية مستورد.



من جهته، بين مدير فرع صندوق الطاقات المتجددة في اللاذقية مهند علي، أن المصرف التجاري قرر توقيف إحالات طلبات قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ الأمس، لتقتصر الإحالات حاليا إلى مصرف التسليف الشعبي.



وذكر علي أن الإحالات لطلبات المواطنين للاستفادة من قرض الطاقة - بدون فوائد - ستكون خلال الفترة الحالية إلى مصرف التسليف الشعبي بسقف 25 مليون ليرة للقطاع المنزلي، (إذ لم يصدر أي قرار مشابه من التسليف حتى تاريخه).



وفي تعميم تم تداوله أمس عن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، تطلب فيه من وزارة الكهرباء - صندوق دعم الطاقة المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر اعتبارا من أمس، وذلك نظرا لحجم العمل الكبير وتراكم هذه الطلبات لدى فروع المصرف دون معالجة، ريثما يتم الانتهاء من معالجتها، وفقا لإدارة المصرف.