

عاطف رمضان



أعلن وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري عن إطلاق البث التجريبي لاول منصة رقمية متكاملة رسمية بدولة الكويت «منصة 51 الرقمية».



جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الإعلام وشركة فاست للاتصالات مساء اليوم الاحد في مركز الشيخ جابر الثقافي بقاعة مسرح الاستديو بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين وعدد من قياديي وزارة الإعلام والحضور.



وأضاف الوزير المطيري ان هذه المنصة هي ترجمة لاستراتيجية الوزارة 2021-2026 في التحول الرقمي.



الجدير ذكره ان من أهداف إطلاق المنصة مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الإعلام وتطوير أساليب وأدوات التسويق الإعلامي والإعلاني وتنمية وتعظيم الموارد المالية للدولة ودعم وتشجيع الكفاءات الإبداعية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.