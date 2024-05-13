فيصل صرخوه: سعداء بتحسن الأداء والمؤشرات المالية رغم التحديات بالأسواق المالية

أعلنت شركة كامكو إنفست عن بياناتها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 1.5 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد بلغت 4.28 فلوس، وذلك مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2023، بما يعادل خسارة للسهم الواحد 4.57 فلوس.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 155.2% لتصل إلى 6.7 ملايين دينار، مقارنة مع 2.6 مليون دينار بالربع الأول من 2023، فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.5 ملايين دينار، مقارنة مع 3.3 ملايين دينار بالربع الأول من 2023.



ونمت الأصول المدارة خلال الربع الأول بنسبة 5.1% لتصل إلى 15.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024 جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات بالإضافة إلى أداء المحافظ والصناديق، فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها.



وحافظ صندوق كامكو الإسلامي على صدارته كأفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء، محققا 8.7% خلال الفترة، كما حافظ كل من صندوق كامكو الاستثماري وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول على موقعهما ضمن أفضل صناديق الأسهم التقليدية أداء بحلولهم في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي محققين أداء بلغ 9.5% و7.3% على التوالي وفقا للبيانات الصناديق الاستثمارية المنشورة على موقع بورصة الكويت.



وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه: «نحن سعداء بهذا الأداء وبالتحسن الذي شهدته المؤشرات المالية للشركة رغم التحديات والمشاعر السلبية التي ما زالت تواجه الأسواق المالية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية. فقد تمكنا خلال الفترة من استقطاب عملاء جدد وتنمية حجم الأصول المدارة لصالح العملاء. سنواصل العمل على تعزيز المركز المالي للشركة والأداء التشغيلي من خلال طرح خدمات ومنتجات جديدة وتعزيز فرق العمل بكوادر وخبرات إضافية وبالأخص في المملكة العربية السعودية ومركز دبي المالي العالمي ما يسهم في تحسين الإيرادات من الرسوم والعمولات».



من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة الأصول البديلة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. كما يعمل الفريق على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والملكية الخاصة والشركات الناشئة والمبتكرة، أسفرت عن توقيع اتفاقية شراكة مع سانتاندير لإدارة الأصول المتخصصة في أدوات الدين الخاصة.



كمـــا واصــل فريـــق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع إتمامها خلال العام، وقد تمكن الفريق في الربع الأول من القيام بدور مدير الإصدار المشارك لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار.



واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الإلكتروني، كما واصلت المكاتب الإقليمية توسيع وجودها في أسواقها من خلال تحسين خدماتها والمساهمة بشكل أكبر في الأعمال الأساسية للشركة، لاسيما في إدارة الأصول.