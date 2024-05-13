قررت الفنانة إيمي سمير غانم العودة إلى دراما رمضان المقبل في عمل تشارك في بطولته شقيقتها دنيا، حيث بدأت النجمتان في التحضير لمسلسل سيكون مفاجأة لجمهورهما، بحسب مجلة «لها».



وتعود الشقيقتان من خلال هذا المسلسل للعمل معا، بعد انقطاع لـ 8 سنوات منذ تقديمهما مسلسل «نيللي وشيريهان» في عام 2016.



وكانت إيمي قد أعلنت في تصريحات سابقة أنها تحضر في الفترة الحالية لأكثر من عمل فني، قائلة: «أواصل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني، منها فيلم جديد سيكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن ينال إعجابهم وقت عرضه، ولكن إلى الآن لم تتحدد التفاصيل الكاملة للمشروع».



يذكر أن إيمي سمير غانم تغيب رسميا عن شاشات السينما منذ 8 سنوات، رغم مشاركتها كضيفة شرف في فيلم «بلوموندو» مع زوجها الفنان حسن الرداد، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم «علشان خارجين»، الذي عرض عام 2016، وهو من تأليف فادي أبوالسعود وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركها في بطولته كل من: حسن الرداد، بيومي فؤاد، طاهر أبوليلة، محمد علي رزق، حنان سليمان، نسرين أمين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



أما في الدراما، فكان آخر أعمالها مسلسل «سوبر ميرو»، الذي عرض عام 2019، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها البطولة: والدها الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وملك قورة.