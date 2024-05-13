عبدالحميد الخطيب



شارفت مسرحية «طالبين القرب» على الوصول إلى محطتها الأخيرة، وسط نجاح كبير تحصده منذ بداية عرضها في عيد الفطر على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالسالمية حتى الآن، حيث أعلن النجم القدير داود حسين وفريق «قروب البلام» أن 25 الجاري هو اليوم الأخير لمن يريد أن يشاهد العروض قبل توقفها، بجانب تقديم عرض فجر اليوم نفسه من الساعة الواحدة حتى الرابعة من فجرا.



من جانب آخر، كشف بوحسين عن مشروع جديد يتعاون فيه مع الفنان أحمد العونان، حيث يشاركان في إطلاق الهوية السياحية لأبوظبي والتي تحمل عنوان



«101 تجربة وأكثر في أبوظبي»، ويسلطان الضوء على باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الثقافية والترفيهية التي تدعو العائلات والأصدقاء إلى زيارة أبوظبي، والاستمتاع بأجمل اللحظات الصيف فيها، حيث يقوم بوحسين بتحد العونان حول من يعرف الإمارة أكثر، وإظهار موروثها الثقافي العريق.