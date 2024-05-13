القاهرة - خلود أبوالمجد



افتتح صابر الرباعي الموسم الصيفي بأغنية «الباشا»، لتتوالى بعد ذلك مجموعة من أغانيه من ألبومه الذي يقوم بإنتاجه من خلال شركة «R&M»، وهي من كلمات الشاعر محمد أبونعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبدالجابر.



وقال الرباعي عن «الباشا»: هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب في حبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قررت تغيير مواد الأغاني التي أقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلماتها حتى تتناسب مع الشارع المصري، وواثق من أنها ستنال إعجاب الكثيرين.