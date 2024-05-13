الخشتي: «زين» حريصة على دعم الرياضة.. وحفل ختامي لجوائز الموسم

المضف: «شاشا» حققت نقلة في النقل والإخراج والاستوديوهات التحليلية



عبدالعزيز جاسم



وقّع اتحاد كرة القدم اتفاقية النقل التلفزيوني لدوري زين الممتاز للموسم المقبل 2024-2025، والذي تحصلت عليه منصة شاشا للموسم الثاني على التوالي.



وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين الكويت وليد الخشتي والمدير العام للمحتوى الرياضي بمنصة شاشا سعود المضف والإعلامي هشام الخلصي وعدد كبير من وسائل الإعلام ونجوم الكرة السابقين، قال الشاهين ان بيان الحقوق الملكية الفكرية ساهم بحفظ حقوق اتحاد الكرة، ومن ثم سعينا إلى رفع قيمة النقل التلفزيوني، مضيفا: «في صيف 2023 اتخذنا القرار بطرح المزايدة، وللأمانة كان التعاون مع القطاع الخاص مع شاشا، وهذا لا يعني أننا لم ندع وزارة الإعلام، والتي لم تزد فيه قيمة المباراة الواحدة للنقل على 4 آلاف دينار للمباراة، لكن عرض «شاشا» كان 8200 دينار للمباراة الواحدة، والذي سيرتفع في الموسم المقبل ليكون 9 آلاف دينار للمباراة، وهو رقم قياسي جديد للنقل التلفزيوني».



وأوضح أن منصة شاشا نجحت في عمل نقلة نوعية سواء على مستوى النقل أو الإخراج أو التصوير وكذلك الاستوديو التحليلي، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص كبير وجزء أساسي مثلما قامت به شركة زين، مبينا أن الدولة مطالبة بالكثير من الأمور لأن الرياضة يجب أن تكون مشروع دولة.



وأكد الشاهين أن نظام المسابقات مستمر بالطريقة نفسها في الموسم الحالي والذي سبقه، وكذلك سيستمر نظام قيد المحترفين الخمسة واثنين من مواليد الكويت، لكن ستكون قائمة اللاعبين 25 لاعبا مع السماح بإعارة 4 لاعبين، مبينا أن هناك دراسة لإقامة دوري المحليين الموسم المقبل.



وعن استعدادات منتخبنا الوطني الأول، قال: «سعيدون بالتنافس الموجود في الدوري، ونتمنى ألا تحدث إصابات بعد عودة معظم المصابين»، موضحا أن «الأزرق» سيغادر 29 الجاري إلى معسكر تايلند، وهو اقرب مكان لمدينة كلكتا الهندية التي ستقام فيها مباراة منتخبنا مع الهند في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المشتركة.



وبين الشاهين أن الموسم المقبل سينطلق 9 أغسطس المقبل، على أن تقام 9 جولات ومن ثم سيكون هناك توقف إجباري لتسلم الملاعب وعمل الصيانة وتجهيزها لكأس الخليج من 10 نوفمبر حتى 3 يناير 2025.



حفل ختامي



من جانبه، قال وليد الخشتي: أبارك لشركة شاشا الفوز بحقوق النقل ولاتحاد الكرة على هذه الشراكة، مضيفا: «سعداء كوننا داعمين لهذا الدوري، والذي يعتبر مميزا في الموسم الحالي من خلال التصوير والإخراج، ونحن في «زين» نحرص وندعم هذا التطور، لذلك مستمرون في دعم الاتحاد في المواسم المقبلة».



وأوضح الخشتي قائلا: «حرصنا على تقديم دعم إضافي من خلال الجوائز في كل جولة وإقامة الأنشطة والفعاليات، وقد بحثنا تقديم كل ما هو مميز ويخدم الدوري، ونحن جميعا نكمل بعض، وذلك لدعم الرياضة الكويتية، وشهر يونيو المقبل سيشهد إقامة حفل ختامي لجميع الجوائز».



شكراً لوزارة الإعلام



بدوره، أعرب المدير العام للمحتوى الرياضي في منصة شاشا سعود المضف، عن شكره لجميع الشركات الراعية التي دعمت خطوة استمرار نقل الدوري الموسم القادم، مؤكدا أن جودة النقل والإخراج والاستوديوهات التحليلية ستشهد طفرة كبرى الموسم المقبل. وأكد أن المنصة تمد يدها إلى الجميع من أجل إنجاح تجربة نقل الدوري للموسم القادم، مثمنا دور وزارة الإعلام بقيادة وزيرها عبدالرحمن المطيري، كما ثمن جهود الوكيل المساعد للتلفزيون تركي العارضي، الذي وضع بصمته في تطوير تلفزيون الكويت خلال فترة قصيرة منذ توليه دفة قيادة التلفزيون.



وشدد المضف على أن أبواب المنصة مفتوحة لجميع المحللين الرياضيين والمعلقين بوزارة الإعلام والمعنيين بالشأن الرياضي، وذلك لإثراء التجربة الفريدة، قائلا: نتمنى مشاركتهم معنا الموسم المقبل.