هادي العنزي



توّج مساء أمس الأول فريق كرة الطاولة بنادي الفحيحيل بطلا لكأس التفوق العام للعبة، بعدما جمع 27 نقطة في المركز الأول، وجاء الكويت في المركز الثاني بـ 23 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث لنادي الساحل بعدما جمع 20 نقطة، وذلك في ختام الموسم 2023-2024، كما حصل نادي سلوى الصباح على المركز الأول في فئة السيدات.



وأقيم الحفل الختامي بمقر الاتحاد في العارضية برعاية وحضور رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة م.فلحان العتيبي، ونائب الرئيس د.سعود السربل، وأمين الصندوق أنور الكندري، وعضو مجلس الإدارة جواد الغريب، حيث توجوا الفائزين بالمراكز الأولى في جميع المسابقات. وشهد حفل الختام إقامة المباراة النهائية لفردي الرجال، حيث تغلب محمد حمية على سالم الحسن 3-1، وسبقتها مباراة تحديد المركز الثالث تفوق فيها عبدالله البحراني على نظيره جابر البلهان 3-0. من جانبها، أشادت الشيخة نعيمة الأحمد بالجهود المميزة لمجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، وقالت: «سعدنا بمشاهدة مستويات متقدمة في كرة الطاولة، ونعتز كثيرا بالعمل المتميز لمجلس إدارة الاتحاد». من جهته، أكد فلحان العتيبي، أن الموسم الرياضي المنتهي يعد من أنجح المواسم على مدى الـ 15 عاما الأخيرة، وقال: «أصبحت لدينا صالة مستقلة ذات معايير عالمية، وقد وضعنا خطة متكاملة لجميع المسابقات المحلية، والمشاركات الخارجية، وبمشاركة وتعاون جميع الأندية تمكنا من تحقيق جميع الأهداف المرصودة بداية الموسم». وأشار العتيبي إلى أن الموسم الحالي شهد تطبيق نظام الدرجتين الأولى والثانية في فئة السن العام، وتم تقسيم الفرق الـ 16 المشاركة إلى درجتين أولى وثانية، وشهدنا منافسات متميزة في أغلب المباريات، كما أقمنا بطولتين للبراعم وفق نظرة مستقبلية متكاملة لمجلس الإدارة لزيادة عدد اللاعبين الصغار الذين يمثلون مستقبل كرة الطاولة الكويتية. من جانبه، أبدى لاعب الفحيحيل خالد حمد الدبوس الفائز مع فريقه بكأس الناشئين (تحت 15 سنة) سعادته بتحقيق كأس التفوق العام، وقال: «فزنا بالكأس بعد عمل واجتهاد من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقد كانت المنافسات قوية وصعبة في جميع المراحل السنية، واجتهدنا كثيرا طوال الموسم».