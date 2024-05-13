مبارك الخالدي - هادي العنزي



قال نائب رئيس النادي العربي علي مندني عقب الفوز على السالمية 1/0 في ختام الجولة السابعة من مواجهات مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز ان الأخضر لعب المباراة تحت الضغط، وكان يرغب في تحقيق النقاط الثلاث بأي شكل وهو الأهم في هذه المرحلة، بعكس السالمية الذي أراح بعض لاعبيه ودفع بهم بالتدريج بحسب رؤية المدرب، وهذا الأمر اثر على الأداء.



وأضاف مندني انه كان من المفترض ان ننهي المباراة مع شوطها الاول بالنظر إلى كم الفرص الضائعة التي سنحت لفريقنا، مشيرا إلى تأثير النقص العددي بعد طرد اللاعب حمد القلاف، وكذلك إصابة ايوالا ما جعل الفريق يبذل مجهودا مضاعفا.



وعن المواجهة المقبلة أمام القادسية، قال مندني إنها مباراة ديربي ونتيجتها في ظل الوضع الراهن للمنافسة لا تقبل القسمة على اثنين وذلك لاستكمال المشوار في المنافسة على اللقب، اذ ان الفوز مطلوب في كل المباريات المقبلة، مشيدا بدور ومهمة الجهاز الفني للاستعداد لكل المباريات المقبلة وكذلك الدور الكبير لجماهير الأخضر في دعم الفريق.



من جانبه، أكد مدرب فريق السالمية الكرواتي انتي ميشا أن فريقه واجه خصما صعبا، و«قد أعطيت الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة، وبالتأكيد لست سعيدا بالنتيجة النهائية للمباراة، ولكني على الجهة الأخرى استفدت كثيرا منها حيث حصلت على العديد من الإجابات التي تتعلق بفريقي».



وأشار ميشا إلى أن السالمية تنتظره مواجهات كبيرة أخرى، وبالتأكيد ينتظرنا نهائي كأس الأمير، وهذا يمثل موعدا مهما لنا، ولكن علينا في الوقت ذاته التحضير الجيد لمواجهات الدوري، خاصة أن هناك لقاء قريبا سيجمعنا مع متصدر الترتيب، وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، لافتا إلى أن العربي يحتل مكانة خاصة في قلبه، وتربطه معه العديد من الذكريات الطيبة.