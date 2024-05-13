

صدر المرسوم الأميري رقم 73 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد وتضم 13 وزيرا.



وفيما يلي نص المرسوم:



ـ بعد الاطلاع على الدستور،



ـ وعلى الأمر الأميري الصـــــــادر بتاريـــــــخ 2 ذي القعدة 1445هـ، الموافق 10 مايو 2024م.



ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ، الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.



رسمنا بالآتي:



مادة أولى



يُعيّن كل من:



1 ـ فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.



2 ـ شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



3 ـ د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.



4 ـ عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.



5 ـ د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.



6 ـ د.أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



7 ـ د.عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



8 ـ عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيــــرا للخارجيـــة.



9 ـ د.نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية.



10 ـ د.محمد ابراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



11 ـ عمر سعود عبدالعزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعــــة ووزير دولــــة لشؤون الاتصالات.



12 ـ د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.



13 ـ د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعيــــة والعمـــل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.



مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والـــوزراء تنفيذ هذا المرســـــوم ويعمـــــل به من تاريــــخ صدوره وينشر في الجريــــدة الرسميــــة.



أمير الكويت



مشعل الأحمد الجابر الصباح



رئيس مجلس الوزراء



أحمد عبدالله الأحمد الصباح



صدر بقصر السيف بتاريخ 4 ذي القعدة 1445هـ



الموافق: 12 مايو 2024م



هذا وتضم الحكومة الجديدة ٩ وزراء من الحكومة السابقة وأربعة جدداً.

السير الذاتية لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد العبدالله