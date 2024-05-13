المباحثات تناولت العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل تطوير التعاون بينهما وبحث مساعي دعم السلم والأمن الدوليين

الأمير: الكويت ستبقى دائماً داعمة للعمل الإنساني وملتزمون بأن نواصل هذا الطريق

الأمين العام للأمم المتحدة: الكويت بالنسبة لنا هي رمز الإنسانية رمز الحكمة ورمز الكرم



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر أمس الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



هذا، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل تطوير التعاون بينهما، وبحث مساعي دعم السلم والأمن الدوليين وتنسيق الجهود الهادفة للتنمية والمبادرات الإنسانية.



كما تم استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا، وقد منح سموه الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده المميزة المبذولة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها.



وجاء في نص اللقاء:



صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه:



- أهلا وسهلا بك في الكويت بلدك الثاني ونشكركم على كل دعمكم وتعاونكم معنا في الأمور الدولية وإن شاء الله دائما نكون عون وياك.



الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:



- الكويت بالنسبة لنا هي رمز الإنسانية رمز الحكمة ورمز الكرم.



صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه:



- معالي الأخ الأمين العام هذا وسام الكويت من الدرجة الممتازة نقدمه لخدماتك الجليلة الذي نتمنى لك الصحة والعافية لمعاليك.



- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:



- شكرا وهذا له معنى خاص جدا بالنسبة لي وأود أن أتلقاها أيضا بالنيابة عن الأمم المتحدة وخاصة بالنيابة عن ما يقرب من 200 عضو في الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة وأود أن أعرب عن امتناني العميق لالتزام الكويت الدائم بالسلام التزام الكويت الدائم بأن تكون منشئ الجسور في المنطقة وخارجها.



- وكرم الكويت لن أنسى أبدا عندما كنت المفوض السامي لشؤون اللاجئين وكنت يائسا لعدم قدرتي على إيجاد الدعم للاجئين السوريين في ذلك الوقت وكان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، هو الذي نظم 3 مؤتمرات دولية لدعم اللاجئين السوريين وقدمت الكويت أكبر تبرع.



- وأتذكر دائما أيضا أنه في بعض الأحيان كانت هناك بعض المشاكل في مجلس التعاون الخليجي وكانت الكويت هي دائما الوسيط وبناة الجسور.



حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه:



- شكرا لمعالي أخي الأمين العام للأمم المتحدة وأؤكد له أن دولة الكويت ستتم دائما داعمة للعمل الإنساني احنا ملتزمين أن نواصل هذا الطريق متمثلين فيما عمل أخي حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد وسنستمر دائما على هذه السياسة الحكيمة.



حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث العلاقة المتميزة بين الكويت والأمم المتحدة ومساعي دعم السلم والأمن الدوليين وجهود التنمية والمبادرات الإنسانية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.



وكان في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة على أرض المطار نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.