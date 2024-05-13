

أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير ناصر الصبيح اعتماد الـ 12 من مايو من كل عام يوما للديبلوماسي الكويتي لتوافقه مع تاريخ اعتماد المرسوم بقانون إنشاء وزارة الخارجية وتنظيم العمل بالوزارة.



جاء ذلك في تصريح خاص لـ «كونا» أدلى به السفير ناصر الصبيح في ختام ندوة بعنوان «يوم الديبلوماسي الكويتي» التي نظمها معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا وبحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.



وقال السفير الصبيح إن يوم «الديبلوماسي الكويتي» فرصة عظيمة لاستعراض الجهود والإنجازات والتضحيات التي يبذلها منتسبو وزارة الخارجية لدولة الكويت، مشيدا بالإنجازات التي بذلتها دولة الكويت خلال تبوئها عضوية مجلس الأمن وبجهود منتسبي الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وأشار إلى جهود الديبلوماسيين الكويتيين في المنظمات الإقليمية والدولية ودورهم في مجالات الوساطة ومد جسور التعاون مع الدول بشكل ثنائي أو جماعي وتطوير علاقة الكويت مع حلفائها وتنميتها.



بدوره، تحدث السفير المتقاعد محمد الرومي خلال الندوة عن سياسة الكويت الخارجية المتزنة والعقلانية التي ترتكز على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحرص الديبلوماسيين الكويتيين على توطيد دعائم علاقات الكويت وتعميق جذورها في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم. وأضاف ان مبادئ السياسة الخارجية التي تنتهجها دولة الكويت ثابتة ومتطورة أهمها احترام سيادات الدول وحل المنازعات بالطرق السلمية والمفاوضات ونبذ الحروب وإحلال السلام وتقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة. وشهدت جولة نائب وزير الخارجية افتتاح قاعة الشهيد السفير مصطفى المرزوق وقاعة الشهيد السفير نجيب الرفاعي تقديرا من الوزارة لما قدماه من تضحيات في سبيل وطنهما.