

عبدالله الراكان



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني عن فتح باب التظلمات أمام موظفيها الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2023، جراء عدم حصولهم على مكافأة الأعمال الممتازة والتقييم السنوي والدرجات بالاختيار.



وقال الحسيني في تصريح صحافي، إن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م.مشعل الزيد أصدر تعميما إداريا يقضي بفتح باب التظلمات للأعمال الممتازة والتقييم السنوي لموظفي الوزارة ابتداء من أمس ولمدة شهرين.



وأشار إلى ان استقبال التظلمات سيكون من خلال الحضور الشخصي لمقر الوزارة بمجمع برج الاتصالات في إدارة الشؤون القانونية خلال ساعات العمل الرسمية من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.



وأكد الحسيني حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الموظفين، عبر إتاحة الفرصة لأي موظف يشعر بأنه وقع عليه ظلم أن يقدم شكواه للنظر فيها، لضمان إعطاء كل ذي حق حقه. وحول الشروط والمستندات الواجب توافرها، دعا الحسيني إلى إرفاق الطلب بمستخرج عدد الأيام الفعلية من الشؤون الإدارية، ومستخرج حديث للسيرة الذاتية، وصورة من البطاقة المدنية، وتعبئة نموذج التظلم المعد من الإدارة القانونية، ومستخرج كشف البصمة.