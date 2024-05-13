

قالت جمعية الصحافيين إن الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مساء الجمعة، وتضمن الأمر الأميري بحل مجلس الأمة، وثيقة بالغة الأهمية في تاريخ الكويت.



فببالغ التقدير والاهتمام تابعت جمعية الصحافيين الكويتية الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ( حفظه الله ورعاه) والذي ألقاه مساء يوم الجمعة 10 مايو مخاطبا فيه الشعب الكويتي ومتضمنا أمر سموه (رعاه الله) بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، لدراسة ومراجعة مسيرة الديموقراطية بشكل عام.



إن جمعية الصحافيين الكويتية تؤكد على مضامين الخطاب السامي الذي يعتبر بحق وثيقة بالغة الأهمية في تاريخ دولة الكويت المعاصر ويحدد أفضل المسارات لحاضرها ومستقبلها، كما تعرب الجمعية عن ثقتها التامة واعتزازها بالصحافة الكويتية - مؤسسات وأفراد - التي ستكون عونا وسندا لسمو الأمير والد الجميع والقائد لمسيرة هذا الوطن العزيز، مؤكدين لسموه (حفظه الله ورعاه) السمع والطاعة والالتزام.