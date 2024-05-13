

دارين العلي



نظمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جولة تفقدية لممثلي الشركات والتحالفات العالمية المؤهلة للمشاركة في تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة على موقع المشروع.



وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أنه ومنذ فتح باب تقديم العطاءات أتيح للشركات والتحالفات العالمية تقديم استفساراتها بشأن وثائق مناقصة المشروع للرد عليها من قبل الجهة العامة، مبينة أن «اليوم الاثنين سيكون آخر موعد أمام الشركات لتقديم استفساراتها قبل إغلاق باب تلقي الاستفسارات».



وأشارت المصادر إلى تقديم بعض الشركات استفساراتها وفي انتظار بقية استفسارات بقية الشركات حتى يتم الرد عليها، لافتة إلى أن معظم الشركات والتحالفات طلبوا تمديد الفترة الخاصة بتوريد التوربينات الغازية، نظرا لارتباطها بمواعيد الشركات العالمية المصنعة لهذه التوربينات.



والجدير ذكره ان هذا المشروع سينتج 2700 ميغاواط كهرباء و120 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا.