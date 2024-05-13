

مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية لم يصدر أي قرارات أو تعليمات بتطبيق أو بعمل دراسة لتوحيد مبالغ الأعمال الممتازة على مستوى الجهات الحكومية. وبينت أن توحيد مبالغ المكافآت الممتازة في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية يحتاج إلى قانون وقرارات جديدة على مستوى كل جهة حكومية. وأوضحت أن الخطوة الأولى تتطلب إلغاء المطبق حاليا على مستوى كل جهة حكومية والذي اعتمد بالنظر إلى الشهادة العلمية والذي يختلف من جهة لأخرى. وأشارت إلى أن إصدار قرار بتوحيد مكافآت الأعمال الممتازة من دون إصدار قرار بإلغاء المطبق حاليا سينتج عنه تعارض، لأنه سيستمر الموظفون الحاليون في الحصول على مبلغ المكافأة الحالي ويحصل الموظفون الجدد على المبلغ الجديد.



وكشفت عن أنه بنهاية العام الحالي يكون قد تم تفعيل بصمة الحضور والانصراف لجميع الموظفين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بالنظام الآلي لديوان الخدمة المدنية لضمان حصولهم على المكافأة كاملة.



وذكرت أن هذا التفعيل يهدف لتطبيق التقييم السنوي وفق معايير وضوابط مجلس الخدمة المدنية لضمان حق الموظف فيما يتعلق بنسبة الـ 30% الخاصة بالحضور والانصراف والتي في حال تحقيقها يعلم الموظف قبل نهاية السنة انه سيحصل على المكافأة كاملة.



وشددت المصادر على أن تفعيل ربط البصمة مع الديوان لا يهدف إطلاقا إلى الخصم من راتب الموظفين «ليس للديوان أي علاقة بعملية الخصم من الراتب».