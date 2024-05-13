

استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه في ديوان عام المحافظة، سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى البلاد، د.علي منصور بن سفاع، وذلك لتهنئته بنيله ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظا لمحافظة العاصمة. وتم خلال اللقاء الأخوي تناول العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهوريــــة اليمنيــــة الشقيقة، وسبل الارتقــــاء بهــــا في المجـــالات كافـــة.



كما استقبل الشيخ عبدالله سالم العلي رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله يوسف الرضوان، وأعضاء الرابطة، الأمين العام خالد الردعان، وأمين الصندوق سميرة مبارك القناعي، والمدير الإداري د.عادل المشعل، وأعضاء مجلس الإدارة أصيلة الرفاعي، وسعاد الرومي، وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد.



وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية التعاون بين المحافظة والرابطة لخدمة أبناء المجتمع.