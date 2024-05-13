

آلاء خليفة



اختتمت جمعية إنجاز الكويت مسابقة «برنامج الشركة» يوم أمس الأول في الحفل الذي أقيم على مسرح جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM بإعلان الفرق الفائزة بجائزة افضل شركة طلابية لعام 2024 من فئة المدارس ومن فئة الجامعات والتي ستشارك في المسابقة العربية التي ستعقد في دولة الامارات العربية المتحدة، كما تم اعلان الفرق الفائزة من باقي فئات الجوائز.



بداية، ذكرت المديرة التنفيذية لجمعية انجاز الكويت ليلى هلال المطيري، ان من وجهة نظرها فإن جميع الفرق المشاركة في مسابقة «برنامج الشركة» تعتبر فائزة، لافتة إلى ان جميع الأفكار المشاركة في المسابقة كانت مبدعة وتقدم حلولا واقعية وملموسة لمعظم مشكلات المجتمع.



وأعربت المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن سعادتها البالغة بالأفكار ومشاريع الشركات التي شاركت في المسابقة مما جعل المنافسة قوية بين الـ 15 فريقا المشاركين في المسابقة، موضحة ان في الحفل الختامي للمسابقة تم اختيار شركة فائزة من فئة المدارس، وأخرى فائزة من فئة الجامعات سوف تشارك في المنافسة في المسابقة التي ستعقد على مستوى الوطن العربي في دولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدة ان تلك التجربة تفيد في صقل خبرات ومهارات الطلاب من خلال احتكاكهم بثقافات أخرى من مختلف الدول التي تشارك في المسابقة.



وبعد إعلان نتائج المسابقة، التقت «الأنباء» الفريق الفائز بجائزة افضل شركة طلابية لعام 2024 من فئة المدارس وهي شركة فلاش، حيث قالت عضوة الفريق أبرار دشتي.



وتابعت قائلة: هدف شركة فلاش الحفاظ على الجيل الجديد من وقت الفراغ التي يواجهها المراهقون والشباب من خلال توفير رحلات وبرامج وورش عمل للقضاء على وقت الفراغ وتعريفهم بالموروث الكويتي الأصيل.



كما التقينا الفريق الفائز بجائزة افضل شركة طلابية لعام 2024 من فئة الجامعات وهي شركة «نعمة»، حيث قالت عضوة الفريق نورة مبارك – من كلية الجونكوين الكندية: ان فكرة الشركة قائمة على عمل تطبيق الكتروني يهدف إلى تشجيع الناس على التبرع ببقايا الطعام سواء من المطاعم او الافراد وتحويلها إلى سماد طبيعي يمكن الاستفادة منه وكذلك الاستفادة من الخضراوات والفواكه التي اوشكت على انتهاء صلاحيتها في تحويلها إلى فواكه مجففة.



جوائز الحفل لفئة المدارس:



٭ جائزة أفضل شركة طلابية: شركة فلاش



٭ جائزة أفضل منتج مبتكر: شركة Solutions seekers



٭ جائزة أفضل منتج ذات تأثير اجتماعي: شركة Grubs



٭ جائزة أفضل جناح عرض: شركة قولها صح



٭ جائزة أفضل شعار: شركة Banki



٭ جائزة أفضل منصة تواصل اجتماعي: شركة Evertex



كادر: جوائز الحفل لفئة الجامعات:



٭ جائزة أفضل شركة طلابية: شركة Nema



٭ جائزة أفضل منتج مبتكر: شركة RHYTHMI



٭ جائزة أفضل جناح عرض: شركة Pure



٭ جائزة أفضل منتج تأثير اجتماعي: شركة Regrow



٭ جائزة أفضل شعار: شركة Wafr



٭ جائزة أفضل منصة تواصل اجتماعي: شركة EVA AI



فريقان فائزان من AUM



حاز فريقان من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM جائزتين بالمسابقة وهما:



٭ جائزة أفضل منصة تواصل اجتماعي: شركة EVA AI



٭ جائزة أفضل منتج مبتكر: شركة RHYTHMI