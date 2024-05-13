عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي، مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومدير أول علاقات المستثمرين يعقوب الملا. وقدم المشاركون مؤشرات مجموعة البنك الأهلي الكويتي خلال الربع الأول من 2024، وتوقعاتهم والمشاريع المزمع طرحها في الفترة المقبلة، بهدف الحفاظ على المكانة الرائدة للبنك في القطاع المصرفي، والارتقاء بخدمة العملاء وفق أرقى المعايير في الصناعة المصرفية.



وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط: «تستعد المجموعة للاستفادة من مركزها المالي القوي واقتناص فرص النمو في السوق، ونحن ملتزمون بالابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات والخدمات، لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء باستمرار».



وأضاف أن المجموعة حققت صافي أرباح بقيمة 14.5 مليون دينار بنمو 35% خلال الربع الأول من 2024، لافتا إلى أن ربحية السهم ارتفعت في الوقت نفسه بنسبة 50% إلى 6 فلوس، وأن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.34%، مبينا أن هذه المؤشرات تعكس مرونة مجموعة الأهلي وسجلها الحافل في التعامل بفاعلية مع التحديات المحلية والإقليمية والعالمية. وتابع أن المجموعة حافظت خلال الربع الأول من عام 2024 على زخم إيجابي، وهو ما انعكس إيجابا على تحسن نسبة الربحية وجودة الأصول، معربا عن ثقته بقدرتها على اغتنام فرص النمو لتعزيز مكانتها الرائدة في القطاع المصرفي.



وأفاد السميط بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل الاستفادة من حضورها واسع النطاق على الصعيدين المحلي والإقليمي، بحيث تساهم عملياتها الدولية بشكل كبير في إيراداتها التشغيلية، وإجمالي أصولها، كاشفا عن أنها حققت إنجازات عدة في جمهورية مصر العربية عبر توقيع صفقات استثمارية وائتمانية مهمة، كما أنها مستمرة بالتحوط ووضع خطط قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية في مصر، في حين تستغل تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي لنيل ثقة المستثمرين العالميين وتوقيع المزيد من اتفاقيات التسهيلات الائتمانية لتعزيز أدائها المالي.



الأداء المالي



من جهته، استعرض شياماك سوناوالا المؤشرات المالية للمجموعة، قائلا «يظهر أداؤنا المالي خلال الربع الأول 2024، تحسنا كبيرا في الربحية والكفاءة وجودة الأصول والمركز القوي لرأس المال، وقد حققنا بداية جيدة ولا نزال متفائلين بشأن أدائنا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي».



وأضاف «بلغت الإيرادات التشغيلية 51.9 مليون دينار بزيادة 21% خلال الربع الأول 2024، بينما زادت الأرباح التشغيلية 25% إلى 27.8 مليون دينار، ووصلت القروض المتعثرة إلى 1.34% مع نسبة تغطية بلغت 462%، في وقت سجلت المخصصات لدينا 223 مليون دينار، وقد تجاوزنا متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مما يعكس جودة المخصصات ومقاييس الائتمان لدى المجموعة».



وتابع سوناوالا «واصلت المجموعة تعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث بلغ صافي هامش الفائدة 2.3%، ونسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول 1.74%، بحيث تعكس هذه الأرقام الأداء القوي للمجموعة والتركيز المستمر على تحقيق الربحية، وقد وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 9.6% بارتفاع كبير قدره 60% مقارنة بالربع الأول 2023».



وأفاد «في الربع الأول 2024، وصل إجمالي إيرادات الفوائد للمجموعة إلى 116.2 مليون دينار، بزيادة كبيرة قدرها 20.4 مليون دينار أو 21% مقارنة بالربع الأول 2023، ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع مستويات الأصول وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي، وارتفعت تكاليف الفوائد 24% إلى 79.2 مليون دينار، بعد إعادة تسعير الودائع بمعدل أعلى جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال عام 2023».



وقال سوناوالا «وصل إجمالي الأصول إلى 6.5 مليارات دينار، بزيادة ملحوظة بنسبة 7.4%، ونمت محفظة قروضنا 6% إلى 4.3 مليارات دينار، مما يعكس ميزانيتنا العمومية القوية، وبلغ إجمالي ودائعنا 3.9 مليارات دينار، مما يمثل 66.1% من إجمالي مطلوباتنا، في حين لا يزال وضع السيولة لدينا قويا، حيث تبلغ نسبة صافي التمويل المستقر 113%، ونسبة تغطية السيولة 260% وهي أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية المطلوبة».



مؤشرات اقتصادية



وفي سياق متصل، قال عبدالعزيز جواد «يظهر تعافي الاقتصاد العالمي مرونة مرة أخرى ويتغير حسب المنطقة مع توقعات أساسية بأن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة العام الماضي نفسها بنسبة 3.2% وفقا لصندوق النقد الدولي، بينما تتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.6% خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 2.3%، ويعكس هذا التعديل توقعات أعلى بقليل للنمو في العديد من البلدان حول العالم».



وتابع جواد «بالنسبة للكويت يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4% هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط من قبل منظمة أوپيك، وسط ضغوط تضخمية أقل والتي من المتوقع أن تتراجع إلى 3% هذا العام وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز».



وأشار إلى توقف المشاريع مؤقتا بسبب التغيرات في المشهد السياسي المحلي، متوقعا أن تنتعش تدريجيا في النصف الثاني من عام 2024 مع التخطيط لترسية مشاريع بقيمة 6.3 مليارات دينار.



رحلة نمو



وذكر جواد أن البنك الأهلي الكويتي شهد نموا كبيرا وإنجازات خلال الربع الأول من عام 2024، وقد حافظ على الاستقرار من خلال تثبيت تصنيفه عند الدرجة «A» من وكالة فيتش و«A2» من وكالة موديز.



وأكد جواد أن رحلة نجاح نمو البنك الأهلي الكويتي تتماشى مع إستراتيجية ABK2X، لافتا إلى تطوير بعض المبادرات لتشمل كيانات المجموعة الأوسع، بشكل يخلق تعاونا فاعلا بين الشركات التابعة.



وأفاد جواد بأن المجموعة تستكشف فرص التحول الإضافية من خلال الخطط الجديدة، في وقت تستمر إستراتيجية ABK2X بتحقيق نتائج ملموسة مع النمو عبر المنتجات وقاعدة العملاء، لافتا إلى إطلاق باقة Elite Plus الجديدة في يناير 2024 لتوسيع عروض البنك لتشمل فئة عملاء النخبة.



وتابع: «نجحنا في طرح منتجين إضافيين من البطاقات في السوق خلال الربع الأول 2024، هما بطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي، وبطاقة إيليت بلس الائتمانية، وتلقينا آراء إيجابية من السوق وشهدنا أعلى مبيعات شهرية على الإطلاق لبطاقات الائتمان، وتضاعفت مبيعاتنا في هذا الإطار، مع نمو حصتنا السوقية لبطاقات الائتمان الجديدة مقارنة بالربع الأول 2023».



مصر والإمارات



وذكر جواد أن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الأول 2024 تعويم الجنيه المصري وارتفاعا حادا في سعر الفائدة المحلية، وأنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة، مما سيؤدي إلى توفير بيئة عمل تشغيلية مناسبة للبنك الأهلي الكويتي - مصر.



وأوضح أنه في الوقت نفسه حصل البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة على موافقة بنك الكويت المركزي من أجل تسويق منتجاته في دولة الكويت، مشيرا إلى إطلاق قرض الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يلبي احتياجات العملاء المالية سواء في الكويت أو الإمارات.



دمج التقنيات المتطورة بالأنظمة المصرفية



أوضح عبدالله السميط أن المجموعة تواصل دمج التقنيات المتطورة في أنظمتها المصرفية، مشيرا إلى إعادة افتتاح فرع الجابرية بعد تجديده بالكامل، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائها، وكاشفا عن أنها تخطط لافتتاح المزيد من الفروع الرقمية في المستقبل.



وقال السميط: «وقعت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024 اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 250 مليون دولار مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، بالشراكة مع البنك التجاري الكويتي وبنك برقان، والذي يعكس العلاقات القوية والثقة العالية التي تتمتع بها المجموعة في أوساط المؤسسات العالمية من مختلف القطاعات، بفضل حلولها المميزة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء».



وتابع أن البنك أطلق خلال الربع الأول من العام الحالي سلسلة من المنتجات والخدمات الجديدة، بما يشمل البطاقة الائتمانية الأولى من نوعها للاسترداد النقدي، بالإضافة إلى النجاح في زيادة العملاء من الشباب وأصحاب الثروات لديه، مشددا على أن المجموعة حريصة على تعزيز قدرات موظفيها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على التميز مستقبلا.



«ABK Capital» تواصل السعي لتعزيز الاستدامة



كشف عبدالعزيز جواد عن أن شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك، بدأت بتجديد خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز فرص النمو ومكانتها في السوق كشركة رائدة في الخدمات المالية. وأشار إلى الموافقة على إستراتيجية المجموعة المعززة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لمدة خمس سنوات، والمبنية على 6 ركائز أساسية، مشيرا إلى تدريب الموظفين على سبل دمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل فعال في العمليات اليومية، لتعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة في جميع إدارات البنك، وكاشفا عن أن تقرير الاستدامة المقبل سيشهد نشر المعلومات التي تظهر التقدم الذي تم إحرازه في البنك.



وشدد جواد في نهاية تصريحه على التزام البنك الأهلي الكويتي بالدقة في تنفيذ إستراتيجيته، من أجل خلق قيمة مضافة لجميع المتعاملين معه، مؤكدا تطلع مجموعة البنك الأهلي الكويتي لتحقيق المزيد من النجاح خلال الفترة المقبلة.