أعرب وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري أمس الخميس عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لصياغة المحتوى الهادف الذي يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد ثورة كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأشار الوزير المطيري في كلمة له خلال الاجتماع الـ27 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة إلى أهمية الوعي باتخاذ الخطوات الكفيلة باستغلال الفرص التي بات يفرضها الذكاء الاصطناعي في عالم الاتصال والتواصل الجماهيري، مثمنا كل الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية.



وقال إن الرسالة الإعلامية للمنظومة الخليجية شهدت تطورات مشهودة على مستوى الشكل والمضمون والزخم بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في إبراز الصور الحضارية لدول مجلس التعاون ومرافقة الانجازات التي حققتها المنظومة الخليجية في مختلف مجالات التعاون والتكامل، فضلا عن إبراز وجهة النظر الخليجية في مختلف قضايا التنمية.



وأوضح أن من سبل الارتقاء بالرسالة الإعلامية في الإعلام الخليجي الاهتمام بالكوادر الخليجية وجودة تدريبها وتأهيلها للقيام بمهامها في صناعة الوعي الخليجي بقضايانا التنموية والتكاملية وفق الرؤى وتوجيهات قياداتنا الرشيدة لاستنهاض الهمم ولتحصين منظومتنا الخليجية الرائدة عبر مسيرتنا المباركة.



وأعرب عن أمله في التوفيق لما فيه خير دول وشعوب مجلس التعاون المتطلعة إلى آفاق خليجية واعدة ولمزيد من التطور والرخاء والازدهار، متقدما بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة لاستضافتها هذا الاجتماع والالتقاء في الاجتماع القادم لوزراء الإعلام الخليجي في دولة الكويت.