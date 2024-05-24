قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين بزيارة تفقدية إلى الحرس الأميري صباح أمس، حيث كان في استقباله آمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر حماد وعدد من الضباط القادة في الحرس الأميري. وقد رحب آمر الحرس الأميري برئيس الأركان، وأعرب عن تقديره واعتزازه بالزيارة التي تعكس حرصه واهتمامه بأبنائه وإخوانه منتسبي الحرس الأميري، ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.



وفي مستهل الزيارة التفقدية استمع رئيس الأركان إلى إيجاز مفصل عن المهام والواجبات المنوطة بهيئة الحرس الأميري وطبيعة البرامج التأهيلية والتدريبية التي يخضع لها منتسبوها، كما شهد خلال الزيارة عرضا ميدانيا لطابور الوحدات بالهيئة، بالإضافة إلى عرض للآليات والأسلحة المستخدمة في الحرس الأميري.



وأكد المزين، خلال كلمة ألقاها، أن الحرس الأميري يعتبر من وحدات الجيش الكويتي الاستثنائية في مهامها وواجباتها، والفريدة في تميزها ونشاطها، ومنتسبوها يحملون على عاتقهم مسؤوليات ومهام كبيرة تتطلب منهم أن يكونوا على قدر عال من الاحترافية في التأهيل والإعداد الذهني والبدني لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم والمحافظة على مستوى أدائهم ودرجة جاهزيتهم واستعدادهم.



وحث رئيس الأركان منتسبي الحرس الأميري، على المحافظة على جاهزيتهم والاستمرار في تدريبهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.