أكدت نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي أهمية «حوار الدوحة» في خلق فرص حقيقية لتبادل الحوار وتعزيز التعاون مع الجانب الأفريقي في مجال استقدام العمالة ومساهمتها في دفع عجلة التنمية لجميع الأطراف. جاء ذلك في تصريح أدلت به العصيمي لـ «كونا» عقب مشاركتها في «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول أفريقيا والذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء الماضي. وأضافت العصيمي أن التعاون المشترك بين دول الخليج يسهم في تبادل الخبرات لتطوير سوق العمل ومواكبة المتغيرات التكنولوجيا المتسارعة لتطوير عملية الاستقدام في توثيق الخبرات والشهادات العملية والمهارات للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية من سوق العمل.



وذكرت انها قدمت يوم الثلاثاء الماضي خلال الاجتماع التنسيقي الـ 61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون عرضا مرئيا حول التقدم المحرز في مجال انتقال العمالة الوافدة من ناحية تطوير منصات الكترونية قادرة على تنظيم عملية الاستقدام مثل نظام خدمة «أسهل» الالكترونية بأكثر من 130 خدمة الكترونية والتي تمكن صاحب العمل من انجاز معاملات العمالة بشكل الكتروني بالكامل بالإضافة إلى الخدمة العمالية ونظام متابعة الأجور ونظام التفتيش الذكي.



وبينت انها عرضت ايضا مشروع «المنظومة المهنية للاستقدام الذكي» والمقدم من الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت ضمن مشاريع خطة التنمية والذي يهدف إلى بناء منصة الكترونية متكاملة لإدارة الاستقدام وتوثيق الشهادات والخبرات للقوى العاملة وفقا لمعايير مهنية محددة لتكون أداة حكومية فاعلة لضبط جودة سوق العمل وتمكين العمالة الوطنية ورفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص.



وأوضحت أن المشروع يسهم في الربط مع الجهات التعليمية والتدريبية وعقد شراكات مع جهات خارجية لتدريب واختبار العمالة اختبارات حياتية وعملية لتعريف العامل على القرارات والقوانين المنظمة للدولة قبل دخول البلاد والتأكد من المهارات اللازمة للمهن.



وقالت إنها التقت مع عدد من الوفود المشاركة على هامش الحوار بهدف الاستفادة المتبادلة من الخبرات بمجالات التدريب المهني والاستقدام والحماية العمالية للارتقاء بجودة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن شكرها وتقديرها للمنظمين في دولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال والتنظيم وإدارة الحوار.