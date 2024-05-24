حرصا من بيت الزكاة على تقديم أفضل الخدمات والاستماع إلى شكاوى واقتراحات المراجعين بما يحقق الهدف من إنشائه وأداء رسالته الخيرية والدور المنوط به في خدمة المجتمع، كشف مدير عام بيت الزكاة د. ماجد العازمي عن استقباله المراجعين للاستماع المباشر للشكاوى والمقترحات يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد 26 الجاري من الساعة 10.00 صباحا حتى



12.00 ظهرا في فرع محافظة العاصمة وحولي بمنطقة سلوى، حيث يمكن للمراجعين ممن لديهم أي اقتراح أو شكوى طلب تحديد موعد للقائه عن طريق حجز موعد مسبق من خلال ارسال رسالة عبر خدمة الواتساب على الرقم: 98844799. خلال أيام العمل الرسمية للبيت من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا.



وفي الختام، أكد المدير العام لبيت الزكاة د. ماجد العازمي حرص البيت على تحقيق أهدافه السامية في العمل على نشر الخير في المجتمع وتوفير عوامل الاستقرار لجميع الفئات المستحقة ضمن اللائحة الخاصة بالمساعدات مستفيدا من أموال الزكاة والصدقات التي يتم جمعها من المحسنين الكرام، الذين حملوا البيت الأمانة لإيصالها لمستحقيها، وشاكرا لهم على دعمهم الدائم للبيت لتمكينه من مواصلة عمله وأداء رسالته.