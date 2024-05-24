دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب «بالتكليف» في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي شعبان عن اطلاق الوزارة قريبا النسخة الثانية من جائزة ابتكار، والتي تهدف لتطوير التفكير الابداعي لدى الموظفين للدفع بعجلة التنمية في الوزارة.



وقال شعبان في تصريح للصحافيين إن الجائزة الأولى كانت في عام 2016 وهي مخصصة لموظفي الوزارة في جميع القطاعات سواء كانت «فنية أو إدارية أو محاسبية» وغيرها.



وأوضح ان فكرة الجائزة تقوم على تشجيع موظفي الوزارة على طرح أفكار يمكن أن تسهم في تطوير أعمال الوزارة في مختلف المجالات.



ولفت إلى انه سيتم الاعلان قريبا عن فتح باب الاشتراك عبر فيديو خاص لحث موظفي الوزارة على المشاركة في الجائزة، لافتا إلى انه تم تخصيص مبالغ مالية قيمة، للمراتب الاولى من جميع الفئات سواء فنية او ادارية.



وأشار إلى انه سيتم اختيار 3 فائزين من كل فئة سواء أفراد أو مجموعة لا تزيد عن 3 أشخاص، وكل مركز سيحصل على قيمة الجائزة خلال حفل توزيع للجوائز يقام على مستوى الوزارة برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وأوضح أنه ستكون هناك جلسات حوارية بمواضيع تختص بفئات الجائزة، منوها إلى أن من الأفكار التي طبقت من الجائزة السابقة البرنامج المتعلق بأنظمة الإدارة وتكنولوجيا المعلومات وكانت فكرة أحد أبناء الوزارة وتم تطبيقها.



تشكيل لجنة تحقيق في انقطاع التيار بالمرقاب



وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري الى تشكيل لجنة تحقيق للبحث في الأسباب التي ادت الى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء من منطقتي القبلة والمرقاب.



وشدد بوشهري على ضرورة محاسبة المقصر في حال ثبت تقصيره، كما اكد على ضرورة جاهزية فرق الطوارئ ووضع خطط استباقية للحد من وقوع حوادث مشابهة.