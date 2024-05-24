جهود «التجارة» ستؤتي ثمارها وسيكون لها أثر إيجابي على حياة المستهلكين والمضحين



عاطف رمضان



قام فريق من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية في سوق الأغنام بمنطقة الري، وذلك في خطوة مفاجئة بهدف مراقبة توافر الأغنام في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.



وكانت الجولة التفتيشية بحضور مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري، ورئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع، الذي أبدى تفاؤلا بالنتائج المرتقبة لهذه الجهود الرامية لضمان استقرار الأسواق خلال العيد.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، أكد المانع على بدء عدة شركات محلية في استيراد الأضاحي من المملكة العربية السعودية والأردن وجنوب أفريقيا، مما ينذر بتحقيق توازن في أسعار الأغنام في الأسواق المحلية، ليرى المستهلكون في الكويت نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة.



أشار المانع إلى أن الأسعار المعلنة في السوق المحلي تتراوح بين 110 و115 دينارا للنعيمي عمر 4 أشهر، وبين 135 و140 دينارا للنعيمي عمر 6 أشهر، وبين 70 و75 دينارا للشفالي عمر 4 أشهر، وبين 80 و85 دينارا للشفالي عمر 6 أشهر، وبين 75 و78 دينارا للتيس تحت 4 أشهر، وفوق 4 أشهر على التوالي.



ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يظهر الجميع تفاؤلا وثقة بأن هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة ستؤتي ثمارها، وستكون لها أثر إيجابي على حياة المستهلكين والمضحين في الكويت.



وتبقى هذه الجهود الجبارة نموذجا للتعاون والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص، وتبرز مدى الاهتمام الحكومي بضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق في البلاد.