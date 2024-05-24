بداح العنزي



تبحث لجنة الأحمدي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة نصار العازمي طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اعادة تخصيص موقع محطة التحويل الكهرباء الرئيسية في منطقة الفحيحيل قطعة (4).



ويتضمن جدول الاعمال اقتراح العضو فهد العبد الجادر بشأن تخصيص مواقف سيارات مؤقتة في استراحة الأدعمي، وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 9 أحواض فقط و5 قنوات مائية و4 وصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بين منطقة الوفرة وبين منطقة قرادان والحفيرة والفوار لحماية منطقة الخيران، وطلب وزارة الصحة تخصيص مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة (1)، وطلب تعديل قرار المجلس المجلس البلدي رقم (م ب ب 2012/13/187/3) بخصوص مردم ميناء عبدالله.



من جانب آخر، تعقد لجنة محافظة مبارك الكبير اجتماعها الأحد، حيث ستناقش طلب الديوان الأميري توسعة موقع مركز الجواد العربي من الجهتين الشرقية والجنوبية شمال منطقة صبحان الوسطى.



ويتضمن جدول الاعمال اقتراح العضو فهد العبد الجادر بشأن تحديث بيانات شارع (8) في منطقة مبارك الكبير قطعة (1)، وكتاب الهيئة العامة للرياضة بشأن مشروع تنفيذ أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مقر الاتحاد الكويتي للسباحة في منطقة صباح السالم.